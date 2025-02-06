Швидкий доступ до онлайн-послуг: кількість ідентифікацій через BankID НБУ за рік зросла удвічі

У 2024 році система BankID НБУ залишалася одним із найзатребуваніших методів віддаленої ідентифікації, надаючи користувачам можливість отримувати широкий спектр дистанційних послуг в Україні.

Про це інформує пресслужба НБУ,

Зросла кількість успішних ідентифікацій через систему

За 2024 рік попит на використання системи зріс удвічі – загальна кількість успішних ідентифікацій через Систему BankID НБУ досягла 87,7 млн.

Цей показник перевищує результат попереднього року більш ніж удвічі (на 104%) або на 44,8 млн електронних ідентифікацій. Як і торік, найбільша кількість успішних ідентифікацій була здійснена за допомогою системи BankID НБУ здійснена саме на державних порталах, зокрема:

16,8 млн – для підписання петицій та звернень до органів державної влади і місцевого самоврядування, що на 36% більше, ніж у 2023 році;

14,2 млн – для отримання послуг МВС, що на 73% більше, ніж у 2023 році;

7,8 млн – у застосунку Дія, що на 90% більше, ніж у 2023 році.

Збільшилася кількість учасників системи

Розширення спектра дистанційних послуг у державному та фінансовому секторах сприяло збільшенню кількості учасників системи. У 2024 році до Системи BankID НБУ приєдналися 22 нові абоненти, серед яких:

18 комерційних установ;

3 некомерційні організації;

1 банк-ідентифікатор – АТ "Піреус Банк МКБ".

Зазначається, що на початок 2025 року система налічувала 39 абонентів – ідентифікаторів та 110 абонентів – надавачів послуг (з них 96 – комерційні установи та 14 – некомерційні).

У пресслужбі наголошують, що у 2024 році система BankID НБУ інтегрувалася з державним застосунком "Резерв+", ставши основним методом автентифікації для оновлення даних військовозобов'язаних, що дозволило ефективно оновлювати інформацію та заощадити державні ресурси.

Загалом через систему було здійснено 16,4 млн ідентифікацій.

Також улітку 2024 року система стала доступною для освітнього застосунку "Мрія".

Нагадаємо,система BankID НБУ успішно пройшла попередню оцінку на відповідність стандартам ЄС. В НБУ зазначають, що попередня оцінка є першим важливим кроком на шляху до приведення системи BankID у повну відповідність до вимог регламенту eIDAS.

Додамо, у III кварталі 2024 року було зафіксовано стале зростання попиту на використання Системи BankID НБУ, яка забезпечує віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян для доступу до дистанційних послуг в Україні.