НБУ взявся за боротьбу з нелегальним кредитуванням на прикладі BitCapital: що відомо

Національний банк України, проаналізувавши правочини, укладені через сервіс BitCapital, виявив у них ознаки фінансової послуги з кредитування, що суперечить Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зазначається, що НБУ викрив чергову спробу обходу фінансового законодавства, яка становить реальну загрозу фінансовій безпеці та правам споживачів.

Так, онлайн-сервіс BitCapital створив незаконну схему надання коштів у кредит, маскуючи свою діяльність під операції з криптоактивами.

НБУ отримав сотні звернень від громадян, які постраждали від діяльності цієї компанії.

Детальний аналіз виявив, що онлайн-сервіс BitCapital розробив складну схему обходу законодавства: офіційно надаючи позики в USDT, фактично він видає кредити в гривні, уникаючи встановлених законом регуляторних механізмів.

У зверненнях до НБУ споживачі скаржаться на:

високі відсоткові ставки;

неправомірні нарахування за кредитом;

агресивну та відверто нецивілізовану політику стягнення боргів;

повну непрозорість умов кредитування.

Особливо вразливими виявилися соціально незахищені групи населення, а також військовослужбовці, яким компанія відмовляла в пільгах та стягувала заборгованість.

Про перевірку та рішення НБУ

Національний банк провів відповідну перевірку, яка включала глибокий аналіз договорів та інформації, розміщеної на онлайн-ресурсі сервісу BitCapital. В результаті було виявлено системні порушення законодавства України, зокрема:

перевищення граничної денної процентної ставки;

недотримання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, зокрема стосовно умов договорів та відображення повної вартості кредиту;

інформаційну непрозорість та введення в оману щодо реальних умов кредитування;

відсутність обов’язкової інформації, передбаченої для розкриття на вебсайті.

З огляду на результати аналізу діяльності BitCapital було ухвалено принципове рішення: визнати, що правочини, укладені через цей онлайн-сервіс, містять ознаки надання фінансової послуги з кредитування, що суперечить Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Також компанії заборонено здійснювати таку діяльність в Україні до належного виконання всіх вимог законодавства про діяльність на фінансовому ринку (без будь-яких маніпуляцій та маскувань економічної суті послуги).

"Правове поле України чітко регламентує фінансові послуги та визначає гривню як єдиний законний платіжний засіб. Водночас сфера віртуальних активів перебуває на етапі формування, що створює потенційні ризики для маніпуляцій з боку недобросовісних учасників ринку", - наголошують в пресслужбі.

Національний банк передав усі матеріали до Національної поліції України та Бюро економічної Безпеки з проханням вжити всіх необхідних заходів для припинення протиправної діяльності онлайн-сервісу BitCapital.

Більше того, було виявлено низку фінансових установ, які так чи інакше співпрацювали з цим сервісом. Наразі НБУ готує відповідь, яка стане застереженням для всіх учасників легального фінансового ринку щодо ризиків співпраці з подібними сервісами.

"Важливо унеможливити подальше функціонування цієї компанії та її прихованих структур, попередити будь-які спроби продовження здійснення незаконної діяльності з надання фінансових послуг або дуже схожих на такі, ‒ підсумував голова НБУ Андрій Пишний.

Довідка:

Згідно з оновленою інформацією на сайті сервісу BitCapital, юридичною особою, що є власником цього сервісу, є Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP. Однак сутність наданої послуги залишилась незмінною.

Наразі Національний банк здійснює аналіз інформації, отриманої зі звернень споживачів, щодо інших подібних випадків, інформація про які розміщена за єдиним посиланням.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Додамо, що Національний банк України анулював ліцензію на надання фінансових послуг одній небанківській фінансовій установі, а ще трьом компаніям виключив з ліцензій окремі види фінансових послуг.