Одній фінансовій установі анульовано ліцензію, трьом – обмежено види послуг: яка причина

Національний банк України анулював ліцензію на надання фінансових послуг одній небанківській фінансовій установі, а ще трьом компаніям виключив з ліцензій окремі види фінансових послуг у зв'язку з непровадженням діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців поспіль.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про анулювання ліцензії

Установі "Бренд Лізинг" анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Про виключення послуг

Окремі фінансові послуги виключено з ліцензій таких компаній:

"Інтер Вей Капітал" – фінансовий лізинг;

"Артіфішал Фінанс Інтелідженс", "ФК “Н.А.Груп" – факторинг.

Зазначається, що після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій на діяльність фінансової компанії установи матимуть право надавати такі фінансові послуги:

"Інтер Вей Капітал" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

"Артіфішал Фінанс Інтелідженс", "ФК “Н.А.Груп" – фінансовий лізинг та надання коштів та банківських металів у кредит.

Рішення набирають чинності з 28 січня 2025 року.

Довідково:

Національний банк України має право виключити окремі види фінансових послуг з ліцензії фінансової компанії, якщо фінансова компанія не провадить діяльності з надання окремих фінансових послуг протягом шести місяців поспіль.

НБУ приймає рішення про анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії з підстави непровадження діяльності з надання фінансових послуг на підставі ліцензії на діяльність фінансової компанії протягом шести місяців поспіль.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Додамо, НБУ анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитних спілок та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Промінь" і КС "Буковина" на підставі їхніх власних заяв.

Зазначимо, що НБУ ухвалив рішення виключити окремі види послуг з ліцензій на здійснення діяльності фінансових компаній дев'яти небанківським фінансовим установам через відсутність їх надання протягом шести місяців.