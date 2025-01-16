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НБУ анулював ліцензії двом кредитним спілкам: які причини

НБУ анулював ліцензії двом кредитним спілкам: які причини
Обидві кредитні спілки мали стандартну ліцензію на здійснення діяльності. Фото: пресслужба НБУ.

Національний банк України анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитних спілок та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Промінь" і КС "Буковина" на підставі їхніх власних заяв.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2025 року.

Про кредитні спілки

Обидві кредитні спілки мали стандартну ліцензію на здійснення діяльності з правом надання фінансових послуг, зокрема:

  • надання коштів та банківських металів у кредит;
  • залучення коштів і банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС "Промінь" станом на 1 грудня 2024 року становив 558,41 тис. грн (0,04% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 606,53 тис. грн (0,08% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів КС "Буковина" станом на 01 грудня 2024 року становив 2 138 тис. грн (0,16 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 462 тис. грн (0,06 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Про анулювання ліцензій

Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів/депозитів) членів на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку.

Зокрема, спілки можуть подати заяву про відкликання ліцензії на здійснення діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.

Автор:
Ольга Опенько