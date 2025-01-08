У грудні на фінансовому ринку з’явилося п’ять нових компаній, 21 - виключили з реєстрів

У грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Основні зміни на фінансовому ринку в грудні

У грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876. З реєстрів виключено 21 компанію, серед яких ризикові страховики, кредитні спілки та ломбарди. До реєстрів додано п’ять нових учасників.

Ліцензії анульовано для восьми фінансових компаній, одного ризикового та одного life-страховика, одного ломбарду та трьох кредитних спілок.

Примусово анульовано ліцензії для чотирьох фінансових компаній та інших учасників. Також проведено коригування обсягу ліцензій для 16 компаній.

Станом на 1 січня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

479 фінансових компаній (було 489);

55 страховиків non-life (було 57), 10 life-страховиків (було 11), 1 страховик зі спеціальним статусом;

109 ломбардів (було 111);

104 кредитні спілки (було 108);

1 лізингодавець (без змін);

44 страхових брокери (було 43);

73 колекторських компанії (було 71).

Крім того, кількість банківських груп на ринку скоротилася з 16 до 15, в той час як кількість небанківських фінансових груп збільшилася з 31 до 40.

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами (було 16), зокрема державних, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг без змін працюють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк – емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать:

49 комерційних агентів (було 50);

30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).\

Нагадаємо, у грудні 2024 року Національний банк застосував до трьох банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Загальна сума штрафу склала майже 138 млн грн.

Додамо, НБУ у листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Регулятор оштрафував найбільший в Україні державний ПриватБанк на 10 мільйонів гривень.