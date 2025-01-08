НБУ оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу на 138 млн грн

Національний банк у грудні 2024 року застосував до трьох банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Загальна сума штрафу становить майже 138 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що на РВС Банк регулятор наклав штраф у розмірі 135,15 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Як пояснюють в НБУ, порушення стосувалися обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінмоніторигу, застосовувати ризик-орієнтований підхід, а також автоматизації відповідних процесів і перевірки під час обслуговування клієнтів.

Крім того, фінустанова не дотримувалася встановленого НБУ порядку розрахунків за валютними операціями і за це була оштрафована ще на 50 тис. грн.

Також на РадаБанк накладено штраф у 2 млн грн за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу.

Як повідомляють в НБУ, МТБ Банк отримав штраф у 651 тис. грн за невиявлення під час актуалізації даних про клієнта факту належності його кінцевого бенефіціарного власника до осіб, пов’язаних із політично значущими особами.

Фінустанова отримала ще один штраф у розмірі 200 тис. грн за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення валютного нагляду, незабезпечення всебічного аналізу та перевірки документів про валютні операції.

Зауважимо, РВС Банк було створено в серпні 2015 року на базі неплатоспроможного Омега Банку і куплено в серпні Українською бізнес групою (UBG, Київ). UBG раніше контролювалася колишнім народним депутатом Русланом Демчаком.

У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та відмиванні злочинних доходів.

У березні 2018 року Марфін Банк (Чорноморськ, Одеська область) перейменувався в МТБ Банк.

14 червня 2017 року відбувся продаж контрольного пакета акцій Марфін Банку, що належав Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого є Республіка Кіпр в особі міністра фінансів. Новим власником стала компанія Saggarko Limited, а кінцевими бенефіціарами Марфін Банку в результаті угоди стали громадяни України Михайло Партикевич і Ігор Згуров.

В липні 2020 року Тетяна Городницька збільшила частку в статутному капіталі РадаБанку з 30,205% до 62,205% за рахунок прямого відчуження права власності на пакет акцій її братом Володимиром Городницьким.

Частка в статутному капіталі Володимира Городницького скоротилася з 54,565% до 22,565%.

Нагадаємо, Національний банк України листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Регулятор оштрафував найбільший в Україні державний ПриватБанк на 10 мільйонів гривень.