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Укргазбанк потрапив до трійки оштрафованих НБУ об'єктів оверсайту: що стало причиною

Укргазбанк несвоєчасно подав звітність
НБУ оштрафував об'єктів оверсайту. Фото: пресслужба НБУ.

Національний банк України застосував санкції у вигляді штрафу до трьох об’єктів оверсайту.

Про це інформує пресслужба регулятора.

До яких об’єктів оверсайту застосовані заходи впливу 

Штрафи накладено на:

  • АТ "Оксі Банк" (ЄДРПОУ 09306278) – за неодноразове протягом шести місяців надання  даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими. Сума штрафу становить 170 тис. грн;
  • АБ "Укргазбанк"(ЄДРПОУ 23697280) – за несвоєчасне подання звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року. Сума штрафу – 51 тис. грн;
  • ТОВ "МФК "Аверс” (ЄДРПОУ 34819265) – за несвоєчасне подання звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року. Сума штрафу – 51 тис. грн.

Рішення про застосування заходів впливу набрали чинності з 16 грудня 2024 року.

Сплатити штрафи товариства зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Довідка: 

Оверсайт – діяльність центрального банку, спрямована на безпечне та ефективне функціонування інфраструктур фінансового ринку.

Об'єктами оверсайту платіжних систем є платіжні організації платіжних систем та їх учасники, а також оператори послуг платіжної інфраструктури.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування та виключення ТОВ "СК "Грінвуд Лайф Іншуранс" з Державного реєстру фінансових установ на підставі його заяви в рамках процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Автор:
Ольга Опенько