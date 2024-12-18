НБУ анулював ліцензію страхової компанії та виключив її з реєстру фінансових установ

Національний банк України ухвалив рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування та виключення ТОВ "СК "Грінвуд Лайф Іншуранс" з Державного реєстру фінансових установ на підставі його заяви в рамках процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Комітет з питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг ухвалив це рішення 17 грудня 2024 року.

Що відомо про вихід з ринку страховика

НБУ 5 листопада 2024 року надав ТДВ "СК "ГЛІ" дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив йому план виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Згідно з поданою звітністю за 9 місяців 2024 року, страховий портфель компанії сформувався переважно за рахунок платежів з класичного накопичувального страхування життя - 91% та класичного ризикового страхування життя - 9%.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 52 тис. 523 грн, сформовані страхові резерви – 102 тис. 746 грн.

Протягом 9 місяців 2024 року страховик виплатив страхові відшкодування на суму 10 тис. 323 грн. Частка компанії за обсягом технічних резервів на ринку страхування життя становить 0,9%.

Нагадаємо, що Національний банк України анулював ліцензію страховій компанії “Юнівес” на підставі поданої заяви. НБУ надав дозвіл СК "Юнівес" на вихід з ринку через виконання страхового портфеля. Також було погоджено відповідний план виходу компанії з ринку.