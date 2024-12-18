НБУ аннулировал лицензию страховой компании и исключил ее из реестра финансовых учреждений

Национальный банк Украины принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключению ООО "СК "Гринвуд Лайф Иншуранс" из Государственного реестра финансовых учреждений из его заявления в рамках процедуры добровольного выхода с рынка путем выполнения страхового портфеля.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Комитет по надзору и регулированию рынков небанковских финансовых услуг принял это решение 17 декабря 2024 года.

Что известно о выходе с рынка страховщика

НБУ 5 ноября 2024 предоставил ОДО "СК "ГЛИ" разрешение на выход из рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал ему план выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля.

Согласно представленной отчетности за 9 месяцев 2024 года, страховой портфель компании сформировался преимущественно за счет платежей по классическому накопительному страхованию жизни. – 91% и классического рискового страхования жизни – 9%.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 52 тыс. 523 грн, сформированные страховые резервы – 102 тыс. 746 грн.

В течение 9 месяцев 2024 страховщик выплатил страховые возмещения на сумму 10 тыс. 323 грн. Доля компании по объему технических резервов на рынке страхования жизни составляет 0,9%.

Напомним, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию страховой компании "Юнивес" на основании поданного заявления. НБУ предоставил разрешение СК "Юнивес" на выход с рынка из-за исполнения страхового портфеля. Также согласован соответствующий план выхода компании с рынка.