НБУ аннулировал лицензии финансовой компании и ломбарда: какие причины

Национальный банк Украины применил к пяти финансовым компаниям и одному ломбарду меры влияния за выявленные нарушения требований законодательства по вопросам регулирования рынков небанковских финансовых услуг. Одной финансовой компании отказано в продлении срока исполнения решения НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Аннулирование лицензий

Национальный банк Украины аннулировал лицензии финансовой компании и ломбарда в связи с невыполнением решения регулятора:

ООО "ФК "Инвестиционные решения и стратегии" аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению таких финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг;

ПО “Солод Александр и Солод Татьяна “Юг-Ломбард” аннулирована лицензия на деятельность ломбарда с правом осуществлять деятельность по предоставлению средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

Напомним, к указанным учреждениям были применены меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Меры воздействия применены в связи с неподачей в НБУ отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2023 год.

Применение мер воздействия

За нарушение требования абзаца третьего подпункта 1 пункта 8 Положения о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных нарушений, примененные к следующим финансовым компаниям:

ООО "Альтафинанс";

ООО "НСТ Групп";

ООО "Кредит Партнерс".

За нарушение требования пункта 8 раздела I Положения о регулировании деятельности финансовых компаний мера воздействия в виде требования о принятии мер применены к финансовой компании ООО “ФК Вестминстер” (ЕГРПОУ 44573831).

Указанные учреждения обязаны принять меры к 13 января 2025 года.

Отказ в продлении срока исполнения решения НБУ

25 ноября 2024 года НБУ применил к ООО “ Кредо Солюшнс ” меру влияния в виде требования об принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины до 20 декабря 2024 года.

Общество подало в НБУ ходатайство о продлении срока выполнения решения регулятора. ”.

Решения о применении мер влияния и отказе в продлении срока выполнения решения НБУ приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 16 декабря 2024 года.

Они вступают в силу с 17 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

Добавим, в Украине количество участников небанковского финансового рынка в ноябре уменьшилось с 897 (по состоянию на 1 ноября 2024 г.) до 892 (по состоянию на 1 декабря 2024 г.). Количество банков осталось неизменным – 62.