НБУ не отказывается от валютной либерализации: курс гривны – стабильный

Ситуация на украинском валютном рынке не вызывает беспокойства. Обменный курс гривны в ноябре колебался в обе стороны и лишь незначительно ослаб в конце месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что на встрече с представителями крупнейших бизнес-ассоциаций Украины глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор не отказывается от валютной либерализации.

"НБУ не отказывается от валютной либерализации. Как только мы видим, что необходимые предпосылки сформированы, двигаемся дальше. Смотрим на показатели инфляции, инфляционные ожидания, уровень международных резервов и процентных ставок и параметры финансовой стабильности", — подчеркнул Пышный.

Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства, а обменный курс гривни лишь незначительно ослаб в конце ноября.

По его словам, международные резервы остаются на достаточном уровне для сохранения устойчивости рынка. Значительно снизилась неопределенность для достаточности внешнего финансирования в 2025 году благодаря прогрессу в реализации механизма ERA Loans.

Как отмечают в НБУ, с момента вступления в силу майского пакета смягчения валютных ограничений, 268 компаний воспользовались возможностью платить проценты по «старым» внешним займам. Еще 406 компаний репатриировали «новые» дивиденды. Однако, как уточняется, меры не оказали определяющего влияния на валютный рынок.

В свою очередь представители бизнес-ассоциаций отметили эффективность диалога с НБУ, в частности то, что предпринятые шаги по валютной либерализации учитывали предложения бизнеса и облегчили его ведение в Украине.

Пышный также рассказал о росте объемов поступающей в Украину экспортной выручки более чем на 20% по итогам января – ноября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул, что ответственность бизнеса является важной предпосылкой для дальнейшей валютной либерализации, ведь это прямо влияет на уровень международных резервов.

Валютные смягчения для бизнеса

Напомним, 3 мая Национальный банк Украины ввел крупнейший пакет смягчений валютных ограничений для бизнеса во времена полномасштабной войны. Ослабление в большинстве своем расширяют возможности для возврата капитала, заведенного в Украину из-за рубежа.

Какие смягчения валютных ограничений ввел НБУ: