НБУ внедряет крупнейший пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны

Национальный банк Украины внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Цель этих изменений - улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействие притоку новых инвестиций в страну.

Учитывая сформированность необходимых предпосылок и тщательный анализ Национальным банком каждого отдельного мероприятия, соответствующие изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка. Они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предполагает сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43-44 млрд долл. США).

Какие ожидаются изменения

В НБУ отмечают, что изменения будут касаться нескольких направлений. Подавляющее большинство из них вступят в силу с 04 мая 2024 года, только возможность репатриировать " новые " дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.

1. Отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

Бизнес сможет покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг. В связи с этими изменениями теряет свою актуальность постановление Кабмина от 24 февраля 2022 года №153 "Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта". Учитывая это, НБУ обратится к Правительству Украины с предложением относительно его отмены.

2. Бизнес сможет репатриировать "новые" дивиденды.

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленным по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала.

3. Предоставляется возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде.

Юридические лица и физические лица-предприниматели будут иметь возможность переводить средства за границу для расчетов по договорам лизинга/аренды без дополнительных ограничений по предмету лизинга/аренды, а также дать заключение договора. Ранее такое разрешение распространялось только на лизинг/аренду транспортных средств.

4. Смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов.

НБУ упростит условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата "новых" внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

В частности, с трех до одного года миниатюризируется малый срок использования "нового" кредита, за достижение которого разрешается брать иностранную валюту для погашения такового кредита. Соответственно запрет на покупку валюты для погашения "новых" кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов на срок до одного года.

Также НБУ позволит бизнесу покупать иностранную валюту для уплаты процентов по "новым" кредитам, независимо от срока пользования кредитом. Все это приведет к увеличению возможностей украинского бизнеса привлекать новые внешние кредиты не только от официальных партнеров, но и от частных инвесторов.

5. Предоставляется возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам.

Резиденты-заемщики смогут переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по "старым" внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года.

6. Смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

НБУ позволит представительствам международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний покупать и переводить иностранную валюту за границу на счет нерезидента – юридического лица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине. Ежемесячный лимит для проведения таких операций (одним представительством одной компании) установлен на уровне 5 млн евро в эквиваленте. Такие изменения, в частности, поспособствуют дальнейшему развитию безналичных расчетов в Украине.

Эти и ряд других технических изменений внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 03 мая 2024 № 56 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 № 18". Подавляющее большинство положений документа вступает в силу с 04 мая 2024 года, только в части репатриации "новых" дивидендов изменения вступят в силу с 13 мая 2024 года.

Глава Нацбанка Андрей Пышный призвал всех внимательно изучить каждое изменение. Он отметил, что риски такого шага тщательно проанализированы, просчитаны и учтены в макроэкономическом прогнозе, как и выгоды, которые получает бизнес и экономика в целом в виде возможностей выйти на новые рынки или привлечь инвестиции.