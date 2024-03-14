Экспортеры агропродукции вернули в Украину сотни миллионов валютной выручки

Инициатива по ускорению процесса возврата валютной выручки аграрным сектором со 180 до 90 дней повлекла за собой увеличение ее объемов, что составляет сотни миллионов долларов ежемесячно.

Об этом рассказал на брифинге замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Он отметил, что мероприятия Национального банка Украины, в частности, сокращение максимального срока для возврата средств от продажи аграрной продукции со 180 до 90 дней, внедренные в ноябре 2023 года, уже дают значительные положительные результаты.

"Наши инициативы, которые нашли свое отражение в уменьшении предельного срока по возврату средств по аграрной продукции и начали действовать с 11 ноября, сейчас уже приносят результаты. Мы видим наращивание возврата валютной выручки аграрным сектором, которая измеряется сотнями миллионов в месяц", - сказал он.

Гелетий добавил, что НБУ продолжает активное сотрудничество с правительством по усовершенствованию спуска верифицированных экспортеров аграрной продукции. Своевременное возвращение валютной выручки станет одним из новых критериев.

"В списке верифицированных (экспортеров – ред.) будет применяться новый критерий. Это собственно возврат валютной выручки в Украину. Мы считаем, это будет способствовать дальнейшему увеличению возврата объемов выручки", - подчеркнул он.

Каких товаров касается уменьшения срока

Напомним, 10 октября прошлого года Национальный банк Украины установил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту ряда сельхозтоваров на уровне 90 календарных дней вместо действовавшего до этого срока в 180 дней с 5 апреля 2022 года.

Это ограничение касается такой продукции как пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена рапса (кользы), семена подсолнечника; соевое масло, подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло, рапсовое или горчичное масло, а также их фракции; жмыхи и другие твердые отходы и остатки, полученные при добыче растительных или микробных жиров и масел.

Добавим, 1 ноября 2023 г. издание Bloomberg писало, что украинские экспортеры сельскохозяйственной продукции не вернули в Украину около 3 миллиардов долларов доходов после вторжения России в страну, усиливая давление на валютные резервы страны.

Это 70-75% того, что трейдеры из разных отраслей хранили за пределами Украины с начала войны, сказал чиновник со ссылкой на подсчеты Национального банка Украины. Человек говорил на условиях анонимности, поскольку данные не публичны.