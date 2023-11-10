НБУ сократил срок возврата валютной выручки при экспорте зерна и растительного масла до 90 дней

Национальный банк Украины установил предельный срок расчетов по операциям экспорта ряда сельхозтоваров на уровне 90 календарных дней вместо срока в 180 дней, действовавшего до этого с 5 апреля 2022 года.

Как говорится в сообщении регулятора, это предусмотрено постановлением его правления №145 от 10 ноября, которое вступит в силу 11 ноября. Отмечено, что решение принято по представлению Кабинета министров.

"Оно призвано усилить дисциплину соблюдения субъектами внешнеэкономической деятельности предельных сроков расчетов по операциям экспорта товаров и обеспечить возврат валютной выручки в установленные предельные сроки расчетов по отдельным операциям по экспорту товаров", - заявили в НБУ.

Речь идет об ограничении сроков расчетов при экспорте товаров, классифицируемых по кодам УКТ ВЭД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514 и 2306.

Это пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена рапса (кользы), семена подсолнечника; соевое масло, подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло, рапсовое или горчичное масло, а также их фракции; жмых и другие твердые отходы и остатки, полученные при добыче растительных или микробных жиров и масел.

Напомним, что лишь неделю назад бизнес призывал власти не допустить дальнейшего сокращения предельных сроков возврата валютной выручки. Более того, как указывали в Европейской бизнес ассоциации, некоторым компаниям не хватает на это даже 180 дней.

В ЕБА объяснили, что фактическое отсутствие доступа экспортеров к украинским портам в результате войны привело к увеличению транспортного плеча к конечным клиентам до четырех-шести месяцев.

Кроме того, по данным представителей бизнеса, из-за войны и сами потребители продукции требуют поддержания неснижаемого остатка готовой продукции на иностранных складах на четыре-пять месяцев как гарантию стабильности поставок, что с учетом стандартной отсрочки платежа в один-два месяца приводит к почти годовому циклу оборота денег.

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