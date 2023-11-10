НБУ скоротив термін повернення валютної виручки при експорті зерна та олії до 90 днів

Національний банк України встановив граничні строки розрахунків за операціями з експорту низки сільгосптоварів на рівні 90 календарних днів замість строку в 180 днів, що діяв до цього з 5 квітня 2022 року.

Як ідеться в повідомленні регулятора, це передбачено постановою його правління №145 від 10 листопада. Вона набуде чинності 11 листопада. Зазначено, що рішення ухвалено за поданням Кабінету міністрів.

"Воно покликано посилити дисципліну дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів та забезпечити повернення валютної виручки в установлені граничні строки розрахунків за окремими операціями з експорту товарів", - заявили в НБУ.

Йдеться про обмеження строків розрахунків при експорту товарів, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514 та 2306.

Це пшениця та суміш пшениці й жита (меслин), жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння ріпаку (кользи), насіння соняшнику; соєва олія, соняшникова, сафлорова або бавовняна олія, ріпакова або гірчична олія, а також їх фракції; макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних або мікробних жирів і олій.

Нагадаємо, що лише тиждень тому бізнес закликав владу не допустити подальшого скорочення граничних строків повернення валютної виручки. Більш того, як вказували в Європейській Бізнес Асоціації, деяким компаніям не вистачає навіть 180 днів.

В ЄБА пояснили, що фактична відсутність доступу експортерів до українських портів внаслідок війни призвела до збільшення транспортного плеча до кінцевих клієнтів до чотирьох-шести місяців.

З іншого боку, за даними представників бізнесу, через війну й самі споживачі продукції вимагають підтримання незнижуваного залишку готової продукції на іноземних складах на чотири-п'ять місяців як гарантію стабільності постачань, що з урахуванням стандартної відстрочки платежу в один-два місяці призводить до майже річного циклу обертання грошей.

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