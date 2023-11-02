Бізнес закликає владу не скорочувати терміни повернення валютної виручки: іноді не вистачає й 180 днів

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу не допустити подальшого скорочення граничних строків повернення валютної виручки, розглянути можливість збільшення згаданих строків, а також не допустити запровадження будь-яких додаткових валютних обмежень.

Відповідне звернення об'єднання адресовано до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Національного банку України Андрія Пишного та голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як зазначають в ЄБА, на поточному тижні у ЗМІ з’явилась інформація щодо можливого запровадження жорсткіших умов повернення валютної виручки, а саме скорочення граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів.

Там наголошують, що окремі компанії-члени асоціації продають до 80% товарного портфелю на експорт, але при цьому взаємовідносини з іноземними контрагентами з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно ускладнилися. Насамперед відсутність доступу до українських портів призвела до збільшення транспортного плеча до кінцевих клієнтів до чотирьох-шести місяців.

Крім того, за даними представників бізнесу, у зв’язку з військовими діями споживачі продукції вимагають підтримування незнижувального залишку готової продукції на іноземних складах на 4-5 місяців як гарантію стабільності постачань, що з урахуванням стандартної відстрочки платежу в один-два місяці призводить до майже річного циклу обертання грошей.

"Існуючі на сьогодні обмеження в 180 днів, за інформацією від бізнесу, часом вже не дають змоги вести ефективний експортний бізнес і періодично підприємці звертаються з пропозиціями щодо збільшення граничних термінів повернення грошей", - скаржаться у ЄБА.

Крім того, вона закликає розглянути доцільність звільнення компаній від відповідальності у разі, коли контрагенти-нерезиденти несвоєчасно оплачують товари/роботи/послуги або несвоєчасно повертають передоплату на користь резидента.

Бізнес наголошує, що це питання не лежить в зоні відповідальності бізнесу, який працює в Україні, а тому в нинішніх непростих реаліях "вкрай дивно накладати різного роду відповідальність" на нього, зокрема змінюючи правила відшкодування ПДВ тощо.

Що кажуть в НБУ

Асоціація готова провести окрему зустріч та обговорити зазначені питання, дуже сподіваючись на діалог в цьому контексті. Крім того, вона опублікувала листа від НБУ, який вказує, що наразі не ухвалював жодних рішень щодо скорочення термінів повернення валютної виручки, але таке рішення дійсно розглядаєтьс для окремих товарів та галузей.

Водночас ухвалення такого рішення, відповідно до закону про валюту, потребує подання до НБУ рекомендацій з боку Кабінету міністрів. Це пояснюється тим, що уряд має можливості та наділений повноваженнями визначати пріоритети, ґрунтуючись на аналізі пропозицій профільних міністерств, зокрема ураховуючи виробничий цикл, особливості логістики за окремими товарами/галузями тощо.

Також Нацбанк додає що наразі ще опрацьовується питання винесення заборони на закриття рахунків до зняття з валютного контролю "ураховуючи необхідність виваженого рішення, щоб забезпечити повернення валютної виручки в Україну".

Загалом, за оцінками регулятора, обсяг неповерненої в установлені строки експортної валютної виручки з початку повномасштабної війни становить вже близько 8 мільярдів доларів, і це має "відчутний вплив" на платіжний баланс України.

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