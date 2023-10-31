Нашкодить експортерам: депутати виступили проти наміру зменшити термін повернення валютної виручки

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку закликав Уряд та НБУ відмовитися від наміру зменшити термін повернення валютної виручки для експортерів зі 180 до 90 днів.

Про це повідомив голова комітету Дмитро Наталуха.

"На днях до нас дійшли чутки, відверто невтішні. Мовляв, Уряд з Нацбанком готують зменшення термінів повернення валютної виручки вдвічі — зі 180 до 90 днів. Тому ми з колегами звернулись до Кабміну та НБУ стосовно перегляду цього рішення", - зазначив Наталуха.

За його словами, ідея Уряду була пов’язана зі зловживаннями кількох компаній, які возять зерно "по-чорному".

Наталуха переконаний, що потрібно боротися з "чорним експортом" та внормувати механізм повернення валютної виручки.

Але, на його думку, не варто сподіватися, що такі радикальні та різкі рішення змінять ситуацію, не вбивши при цьому левову частину порядних українських експортерів.

Наталуха підкреслив, що нововведення стосувалися б абсолютно всіх, і тих, хто торгує не аграрною продукцією, і тих, хто возить свої товари не через "зерновий коридор". Тому, така ідея просто б поховала зовнішню торгівлю України.

"Надалі ж ми готові запропонувати майданчик для обговорення, ідеї та пропозиції, щоб разом розв’язати це питання і прикрити всі лазівки для "чорного експорту"", - підкреслив Наталуха.

Своєю чергою, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що отримує численні звернення бізнесу щодо неприйнятності рішення про скорочення строків повернення валютної виручки з 180 до 90 днів.

"Підтримую обурення бізнесу. Хто знає сутність афери з чорним зерном, розуміє, що термін повернення валютної виручки тут ні до чого. Скоротіть до 1 дня - це нічого не дасть, адже фіктивний експортер на те і фіктивний, щоб виручку не повертати і штрафи не платити. Маю підстави вважати, що регулятор почує білий бізнес", - зауважив Гетманцев.

Правила експорту хочуть змінити

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує змінити правила експорту аграрної продукції.

Одним з нововведень буде зміна процедури повернення ПДВ експортерам, яке буде відбуватися лише після повернення валютної виручки експортером. Термін повернення виручки планують зменшити зі 180 до 90 діб.

Окрім того, Нацбанк хоче заборонити закривати рахунки до зняття валютного контролю.

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