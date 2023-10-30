Правила експорту агропродукції планують змінити

Кабінет міністрів України змінює правила експорту аграрної продукції. Очікується, що ухвала з новими нормами буде опублікована в понеділок, 30 жовтня.

Про це повідомляє “Українська зернова асоціація”

Зазначається, що це питання розглядалося на координаційній раді при Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Відповідну постанову Уряду про нові правила експорту аграрної продукції планують опублікувати 30 жовтня. Протягом 10 діб будуть відпрацьовані деталі оновленої процедури експорту, що передбачатиме, як заявляють автори, боротьбу з тіньовим ринком та неповерненням валютної виручки в країну.

"Згідно нововведень, які планує запровадити уряд , компаніям, що займаються експортом агропродукції потрібно буде стати на облік в державному аграрному реєстрі (ДАР). Верифікація в ДАР відбуватиметься за наявності свідоцтва про платника податків станом на 23 лютого 2022 року та зараз. Компаніям також потрібно не мати простроченого повернення валютної виручки. Інакше, експортеру доведеться отримувати ліцензію на експорт агропродукції", - повідомляють в УЗА.

Там додають, що ще одним нововведення буде зміна процедури повернення ПДВ експортерам, яке буде відбуватися лише після повернення валютної виручки експортером. Термін повернення виручки зменшено зі 180 до 90 діб.

Окрім того, Нацбанк заборонить закривати рахунки до зняття валютного контролю.

Зауважимо, експорт зерна та агропродукції забезпечує левову частку власних валютних надходжень країни та забезпечує значну частину збору податків до державного бюджету.

Нагадаємо, раніше Одеська обласна військова адміністрація постановила, що відтепер завантаження суден (барж) відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.

У такий спосіб місцева влада хоче посилити дисципліну, облік та звітність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Натомість в УЗА заявили, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть мільйонні збитки, а державний бюджет України недоотримує кошти. Аграрії закликали владу втрутитися у ситуацію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com