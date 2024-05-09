Microsoft побудує дата-центр вартістю $3,3 млрд

Корпорація Microsoft відкриє в американському штаті Вісконсін високотехнологічний дата-центр, вартість якого становить $3,3 млрд. Про це оголосить президент США Джо Байден.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час поїздки до Вісконсену Байден оголосить про плани Microsoft з будівництва дата-центру, який створить тисячі робочих місць.

Під будівництво виділена земля, на якій тайванський виробник електроніки Foxconn планував побудувати завод за $10 млрд. Експрезидент США Дональд Трамп називав компанію "восьмим чудом світу" до того як Foxconn різко скоротив свої плани.

Білий дім підкреслив, що плани Microsoft сприятимуть створенню 2,3 тис. робочих місць на будівництві та близько 2 тис. постійних робочих місць.

Крім того, Microsoft співпрацюватиме з Технічним коледжем Gateway для підготовки тисячі співробітників для центрів обробки даних.Одночасно технологічний гігант працюватиме над підготовкою тисячі бізнес-лідерів для впровадження штучного інтелекту у свою діяльність.

"Разом ці інвестиції дозволять промисловому центру зайняти лідируючі позиції в галузях майбутнього", - підкреслюють у Білому домі.

Варто зазначити, що засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс заявляв, що штучний інтелект допоможе людству перейти на триденний робочий тиждень.

Нагадаємо, корпорація Microsoft оголосила, що їх новий штучний інтелект Copilot незабаром буде інтегрований безпосередньо в комп'ютери користувачів і зможе працювати не лише через інтернет.

Нещодавно Microsoft додала підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365.

Також повідомлялося, що Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК.

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