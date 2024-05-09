Microsoft построит дата-центр стоимостью $3,3 млрд

Корпорация Microsoft откроет в американском штате Висконсин высокотехнологичный дата-центр, стоимость которого составляет $3,3 млрд. Об этом объявит президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что во время поездки в Висконсен Байден объявит о планах Microsoft по строительству дата-центра, который создаст тысячи рабочих мест.

Под строительство выделена земля, на которой тайваньский производитель электроники Foxconn планировал построить завод за $10 млрд. Экс-президент США Дональд Трамп называл компанию "восьмым чудом света" до того, как Foxconn резко сократил свои планы.

Белый дом подчеркнул, что планы Microsoft будут способствовать созданию 2,3 тыс. рабочих мест на строительстве и около 2 тыс. постоянных рабочих мест.

Кроме того, Microsoft будет сотрудничать с Техническим колледжем Gateway для подготовки тысяч сотрудников для центров обработки данных. Одновременно технологический гигант будет работать над подготовкой тысячи бизнес-лидеров для внедрения искусственного интеллекта в свою деятельность.

"Вместе эти инвестиции позволят промышленному центру занять лидирующие позиции в отраслях будущего", – подчеркивают в Белом доме.

Стоит отметить, что основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявлял, что искусственный интеллект поможет человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю .

Напомним, корпорация Microsoft объявила, что их новый искусственный интеллект Copilot скоро будет интегрирован непосредственно в компьютеры пользователей и сможет работать не только через интернет.

Недавно Microsoft добавила поддержку украинского языка в Copilot для Microsoft 365.

Также сообщалось, что корпорация Microsoft запустила обновление для Windows 11, что позволит пользователям использовать свои Android устройства, как смартфоны и планшеты, в качестве вебкамеры для ПК.

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