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Microsoft построит дата-центр стоимостью $3,3 млрд
Корпорация Microsoft откроет в американском штате Висконсин высокотехнологичный дата-центр, стоимость которого составляет $3,3 млрд. Об этом объявит президент США Джо Байден.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что во время поездки в Висконсен Байден объявит о планах Microsoft по строительству дата-центра, который создаст тысячи рабочих мест.
Под строительство выделена земля, на которой тайваньский производитель электроники Foxconn планировал построить завод за $10 млрд. Экс-президент США Дональд Трамп называл компанию "восьмым чудом света" до того, как Foxconn резко сократил свои планы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Белый дом подчеркнул, что планы Microsoft будут способствовать созданию 2,3 тыс. рабочих мест на строительстве и около 2 тыс. постоянных рабочих мест.
Кроме того, Microsoft будет сотрудничать с Техническим колледжем Gateway для подготовки тысяч сотрудников для центров обработки данных. Одновременно технологический гигант будет работать над подготовкой тысячи бизнес-лидеров для внедрения искусственного интеллекта в свою деятельность.
"Вместе эти инвестиции позволят промышленному центру занять лидирующие позиции в отраслях будущего", – подчеркивают в Белом доме.
Стоит отметить, что основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявлял, что искусственный интеллект поможет человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю .
Напомним, корпорация Microsoft объявила, что их новый искусственный интеллект Copilot скоро будет интегрирован непосредственно в компьютеры пользователей и сможет работать не только через интернет.
Недавно Microsoft добавила поддержку украинского языка в Copilot для Microsoft 365.
Также сообщалось, что корпорация Microsoft запустила обновление для Windows 11, что позволит пользователям использовать свои Android устройства, как смартфоны и планшеты, в качестве вебкамеры для ПК.
Источник фото: ua.depositphotos.com