Microsoft разрешил пользователям использовать смартфон как вебкамеру

Корпорация Microsoft запустила обновление для Windows 11, что позволит пользователям использовать свои Android-устройства, такие как смартфоны и планшеты, в качестве вебкамеры для ПК.

Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.

"Мы постепенно разворачиваем возможность использовать камеру телефона или планшета Android в любом приложении для просмотра видео на ПК с Windows 11 для участников оценки Windows на всех каналах оценки", - говорится в сообщении.

Это позволит участвовать в видеозвонках без необходимости покупки дополнительной вебкамеры.

В Microsoft говорят, что пользователям будут доступны такие функции, как возможность переключения между фронтальной и основной камерами, приостановка трансляции под и другие визуальные эффекты, которые поддерживает модель мобильного телефона.

Отмечается, что смартфон можно будет синхронизировать с ПК, используя беспроводное соединение.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Настройки", "Вluetooth и устройства", "Мобильные устройства". Затем выберите опцию "Управление устройствами" и предоставить ПК доступ к телефону Android. Также необходимо установить на компьютер Host Cross Device Experience Host в Microsoft Store, которое необходимо для работы.

В корпорации отмечают, что для того чтобы воспользоваться новой функцией, стоит убедиться, что на мобильном устройстве установлена ОС Android 9.0+.

Напомним, о том, что компания Microsoft работает над тем, чтобы разрешить Android-смартфонам передавать прямую трансляцию видео на компьютер с Windows, стало известно еще в декабре прошлого года.

Заметим, что функция подключения смартфона к компьютеру в качестве вебкамеры уже реализована в новой ОС Android 14, которая была представлена в октябре. Для этого не нужно загружать никаких приложений: достаточно просто подключить телефон к компьютеру через USB-кабель.

Однако приложение от Microsoft может предоставить такое подключение для устройств с более старыми версиями Android или обеспечить соединение через беспроводную сеть.