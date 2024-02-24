Windows получил "магический" элемент на основе ИИ для редактирования фотографий

Новая функция Generative Magic Erase на основе искусственного интеллекта появляется в Windows 10 и 11. Она позволит значительно проще редактировать изображения в программе Photos, которая является стандартной в операционной системе Windows.

Об этом сообщили на сайте компании.

В компании рассказали, что их известный инструмент Spot fix получил улучшение с помощью искусственного интеллекта и теперь известен как Generative Erase.

Эта функция позволяет исправлять и удалять определенные детали на фотографиях, таких как фоновые объекты или различные визуальные помехи.

По сравнению с точечной, генеративное стирание создает более гладкий и реалистичный результат после удаления объектов из фотографии, даже если стираются большие области.

Как пользоваться инструментом

Чтобы использовать этот элемент, пользователь должен выбрать "Редактировать изображение" и опцию "Удалить". Затем отрегулировать размер кисти для максимальной точности и провести по объектам или участкам, которые нужно удалить.

Для более точного управления или удаления нескольких объектов одновременно пользователь может добавлять или удалять маски, где каждая маска представляет область, которую будет стерта.

"Сегодня это обновление начинает разворачиваться для участников оценки Windows во всех каналах (включая лиц оценивания Windows в Windows 10 в канале предварительного просмотра выпуска). Обязательно обновите программу до версии 2024.11020.21001.0 или более поздней", - говорят в корпорации.

Отмечается, что все текущие функции искусственного интеллекта для редактирования Photos, включая размытие фона, удаление и замена фона и генеративное стирание, теперь доступны в Photos для Windows 11 для устройств Arm64. Они также включают в себя функцию удаления фона.

При этом впервые Windows 10 получит все функции редактирования искусственного интеллекта, ранее доступные только в Windows 11, включая размытие фона, удаление и замену фона и генеративное стирание.

Прибыль Microsoft выросла из-за инвестиций в ИИ

Корпорация Microsoft сообщила, что ее прибыль за октябрь-декабрь 2023 г. выросла на 33% благодаря значительным инвестициям в технологии искусственного интеллекта.

Это увеличение в значительной степени отражало рост подразделения облачных вычислений, где Microsoft сосредоточивает большинство своих инвестиций в искусственный интеллект.

Аналитики ожидают, что за квартал январь-март доход компании составит 60,97 млрд долларов США. Данная оценка уже включает и доходы производителя видеоигр Activision Blizzard, которого Microsoft официально приобрела. 13 октября за 69 миллиардов долларов.