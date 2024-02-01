В прошлом году прибыль Microsoft выросла на треть благодаря инвестициям в AI

Корпорация Microsoft сообщила, что ее прибыль за октябрь-декабрь 2023 г. выросла на 33% благодаря значительным инвестициям в технологии искусственного интеллекта. Это увеличение в значительной степени отражало рост подразделения облачных вычислений, где Microsoft сосредоточивает большинство своих инвестиций в искусственный интеллект.

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Об этом написало издание АР.

Отмечается, что чистая прибыль компании за квартал составила 21,87 миллиарда долларов, а цена одной акции выросла на 2,93 доллара. Такие цифры превзошли ожидания Уолл-стрит в 2,79 доллара на акцию.

"Microsoft прочно утверждается как лидер в гонке искусственного интеллекта", - сказал Джереми Голдман, директор по брифингам Insider Intelligence и предположил, что технология AI может помочь увеличить долю Microsoft в цифровой рекламе.

Предполагается, что мировые доходы Microsoft от рекламы в этом году возрастут на 12% до 14,93 миллиарда долларов, в то время как Google расширит свой значительно больший рекламный бизнес на 10% за тот же период.

Согласно сообщению, бизнес-сегмент Microsoft, ориентированный на облако, превзошел другие подразделения, при этом доход увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 25,88 миллиарда долларов за квартал.

Аналитики ожидают, что за квартал январь-март доход компании составит 60,97 млрд долларов США. Данная оценка уже включает и доходы производителя видеоигр Activision Blizzard, которого Microsoft официально приобрела 13 октября за 69 миллиардов долларов.

Поглощение Activision Blizzard: детали сделки

Microsoft объявила о планах приобрести Activision Blizzard, разработчика таких игр, как Call of Duty и World of Warcraft, в январе 2022 года. Сумма сделки – 68,7 млрд долларов, что делает ее самой большой для игровой индустрии.

Для завершения поглощения требовалось разрешение от регуляторов стран, где ведется бизнес. Однако в апреле 2023 года CMA заблокировало соглашение , заявив, что на Microsoft уже приходится 60-70% мировых облачных игровых сервисов, и компания имеет другие важные преимущества в этой области благодаря владению Xbox, ведущей операционной системой для компьютеров (Windows) и глобальной инфраструктурой облачных вычислений (Azure и Xbox Cloud Gaming)

Источник фото: ua.depositphotos.com