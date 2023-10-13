Microsoft таки поглотит Activision Blizzard. Британия разблокировала крупнейшую сделку игровой индустрии

Британский антимонопольный регулятор 13 октября принял соглашение о покупке производителя игр Activision Blizzard компанией Microsoft. Об этом сообщает Reuters.

Изменения в соглашении устранили бывшую обеспокоенность Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Условия предусматривают, что права на стриминг игр Activision Blizzard, которые выпущены уже и в течение следующих 15 лет, будут у компании Ubisoft.

"Новое соглашение не позволит Microsoft блокировать конкуренцию в облачных играх во время развития этого рынка, сохраняя конкурентоспособные цены и услуги для британских клиентов облачных игр", – говорится в заявлении CMA.

В свою очередь президент Microsoft Брэд Смит отметил, что компания преодолела последнее регуляторное препятствие для завершения покупки Activision Blizzard. В компании считают, что это соглашение принесет пользу игрокам и игровой индустрии по всему миру.

Поглощение Activision Blizzard: детали сделки

Microsoft объявила о планах приобрести Activision Blizzard, разработчика таких игр, как Call of Duty и World of Warcraft, в январе 2022 года. Сумма сделки – 68,7 млрд долларов, что делает ее самой большой для игровой индустрии.

Для завершения поглощения требовалось разрешение от регуляторов стран, где ведется бизнес. Однако в апреле 2023-го CMA заблокировало соглашение, заявив, что на Microsoft уже приходится 60-70% мировых облачных игровых сервисов, и компания имеет другие важные преимущества в этой области благодаря владению Xbox, ведущей операционной системой для компьютеров (Windows) и глобальной инфраструктурой облачных вычислений (Azure и Xbox Cloud Gaming).

Предотвратить поглощение пытается и Федеральная торговая комиссия США, которая хотела добиться запрета соглашения через суд, но проиграла. Однако регулятор подал апелляцию, решение по которой должно быть вынесено в начале декабря.

В августе Microsoft предложила новый вариант сделки по покупке производителя игр, предусматривающий, что права на стриминг всех текущих и будущих продуктов Activision Blizzard, которые будут выпущены в течение 15 лет, будет иметь Ubisoft. Эти права будут действовать бессрочно.

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