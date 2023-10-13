Microsoft таки поглине Activision Blizzard. Британія розблокувала найбільшу угоду ігрової індустрії

Британський антимонопольний регулятор 13 жовтня схвалив угоду про купівлю виробника ігор Activision Blizzard компанією Microsoft. Про це повідомляє Reuters.

Зміни в угоді усунули попередні занепокоєння Управління з конкуренції та ринків Великої Британії (CMA). Умови передбачають, що права на стримінг ігор Activision Blizzard, які випущено вже і протягом наступних 15 років, будуть у компанії Ubisoft.

"Нова угода не дозволить Microsoft блокувати конкуренцію в хмарних іграх під час розвитку цього ринку, зберігаючи конкурентоспроможні ціни та послуги для британських клієнтів хмарних ігор", – ідеться в заяві CMA.

Своєю чергою президент Microsoft Бред Сміт зазначив, що компанія подолала останню регуляторну перешкоду для завершення купівлі Activision Blizzard. У компанії вважають, що ця угода принесе користь гравцям і ігровій індустрії в усьому світі.

Поглинання Activision Blizzard: деталі угоди

Microsoft оголосила про плани придбати Activision Blizzard, яка є розробника таких ігор, як Call of Duty та World of Warcraft, у січні 2022 року. Сума угоди – 68,7 млрд доларів, що робить її найбільшої для ігрової індустрії.

Для завершення поглинання необхідний був дозвіл від регуляторів країн, де ведеться бізнес. Однак у квітні 2023-го CMA заблокувало угоду, заявивши, що на Microsoft вже припадає 60-70% світових хмарних ігрових сервісів, й компанія має інші важливі переваги в цій галузі завдяки володінню Xbox, провідною операційною системою для комп'ютерів (Windows) і глобальною інфраструктурою хмарних обчислень (Azure і Xbox Cloud Gaming).

Запобігти поглинанню намагається й Федеральна торгова комісія США, яка хотіла домогтися заборонити угоду через суд, але програла. Однак регулятор подав апеляцію, рішення за якою має бути винесене на початку грудня.

У серпні Microsoft запропонувала новий варіант угоди щодо купівлі виробника ігор, який передбачає, що права на стримінг усіх поточних і майбутніх продуктів Activision Blizzard, які будуть випущені протягом 15 років, матиме Ubisoft. Ці права діятимуть безстроково.

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