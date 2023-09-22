Ноутбуки, планшет й інтерактивний дисплей: представлено нові пристрої Microsoft (ФОТО)

Компанія Microsoft представила нові ноутбуки Surface Laptop Studio 2 і Surface Laptop Go 3, планшет Surface Go 4 та інтерактивний дисплей Surface Hub 3. Про це пише CNBC.

Surface Laptop Studio 2

Новий Surface Laptop Studio має 14,4-дюймовий екран. Пристрій оснащено процесором Intel Core 13-го покоління. Для графіки є кілька варіантів чипів: GeForce RTX 4050 / GeForce RTX 4060 чи RTX 2000 Ada Generation. Також можна обрати інтегровану графіку Intel Iris Xe.

Для оперативної памʼяті є вибір між 16, 32 чи 64 ГБ.

Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft

За словами Бретта Острума, віце-президента Microsoft із пристроїв Surface, Laptop Studio 2 удвічі швидший за попередню модель, а також отримав оновлену сенсорну панель.

У Microsoft обіцяють, що моделі з 2 ТБ основної пам’яті та відеокартою Nvidia автономно працюватимуть до 16 годин, тоді як пристрої з меншим простором отримають максимум у 18 годин, а у випадку з графікою Intel показник становитиме до 19 годин.

Ціни на Surface Laptop Studio 2 стартують від 1999 доларів.

Surface Laptop Go 3

Surface Laptop Go 3 став найлегшим ноутбуком від Microsoft, його вага – 1,13 кг (для порівняння, Surface Laptop Studio 2 важить від 1,89 кг). Пристрій має 12,4-дюймовий сенсорний дисплей і працює на процесорі Intel 12-го покоління.

Microsoft Surface Laptop Go 3. Фото: Microsoft Microsoft Surface Laptop Go 3. Фото: Microsoft

Акумулятора ноутбука має вистачити на 15 годин. Як зазначив Острум, із точки зору продуктивності новинка на 88% швидша, ніж оригінальна модель.

Оперативна памʼять Surface Laptop Go 3 становить 8 або 16 ГБ, основна – до 512 ГБ.

Ноутбук коштує від 799 доларів.

Surface Go 4

Планшет Surface Go 4 буде доступний виключно для організацій. 10,5-дюймовий апарат ​​працює на процесорі Intel N200 і має батарею, яка забезпечить до 12,5 годин автономної роботи.

Пристрій можна приєднати до монітора, а також використовувати як ноутбук, якщо підʼєднати клавіатуру.

Оперативна памʼять – 8 ГБ, а основна – 64 / 128 чи 256 ГБ.

Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft

Surface Hub 3

Інтерактивний дисплей Surface Hub 3 буде доступний у двох розмірах: 50 і 85 дюймів.

Більша версія працюватиме лише в горизонтальному положенні, а менша – як у горизонтальному, так і у вертикальному.

Microsoft Surface Hub 3. Фото: Microsoft

Екрани підтримують до 20 торкань одночасно і до двох стилусів Surface Hub Pens та/або Surface Slim Pens.

Surface Hub 3 має на 60% кращу продуктивність для головного процесора та на 160% – для графічного.

Ціни на Surface Go 4 та Surface Hub 3 поки що не уточнюються.