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Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)

Microsoft Surface Go 4, планшет, человек
Планшет Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft

Microsoft представила новые ноутбуки Surface Laptop Studio 2 и Surface Laptop Go 3, планшет Surface Go 4 и интерактивный дисплей Surface Hub 3. Об этом пишет CNBC.

Surface Laptop Studio 2

Новый Surface Laptop Studio имеет 14,4-дюймовый экран. Устройство оснащено процессором Intel Core 13 поколения. Для графики есть несколько вариантов чипов: GeForce RTX 4050 / GeForce RTX 4060 или RTX 2000 Ada Generation. Также можно выбрать интегрированную графику Intel Iris Xe.

Для оперативной памяти есть выбор между 16, 32 или 64 ГБ.

Фото 2 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft
Фото 3 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft
Фото 4 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft

По словам Бретта Острума, вице-президента Microsoft из устройств Surface, Laptop Studio 2 вдвое быстрее предыдущей модели, а также получил обновленную сенсорную панель.

В Microsoft обещают, что модели с 2 ТБ основной памяти и видеокартой Nvidia автономно будут работать до 16 часов, тогда как устройства с меньшим пространством получат максимум в 18 часов, а в случае с графикой Intel показатель составит до 19 часов.

Цены на Surface Laptop Studio 2 стартуют от 1999 долларов.

Surface Laptop Go 3

Surface Laptop Go 3 стал самым легким ноутбуком от Microsoft, его вес – 1,13 кг (для сравнения, Surface Laptop Studio 2 весит от 1,89 кг). Устройство имеет 12,4-дюймовый сенсорный дисплей и работает на процессоре Intel 12 поколения.

Фото 5 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Laptop Go 3. Фото: Microsoft
Фото 6 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Laptop Go 3. Фото: Microsoft

Аккумулятора ноутбука должно хватить на 15 часов. Как отметил Острум, с точки зрения производительности новинка на 88% быстрее оригинальной модели.

Оперативная память Surface Laptop Go 3 составляет 8 или 16 ГБ, основная – до 512 ГБ.

Ноутбук стоит от 799 долларов.

Surface Go 4

Планшет Surface Go 4 будет доступен только для организаций. 10,5-дюймовый аппарат работает на процессоре Intel N200 и имеет батарею, которая обеспечит до 12,5 часов автономной работы.

Устройство можно подключить к монитору, а также использовать в качестве ноутбука, если подсоеденить клавиатуру.

Оперативная память – 8 ГБ, а основная – 64/128 или 256 ГБ.

Фото 7 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft
Фото 8 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft
Фото 9 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft

Surface Hub 3

Интерактивный дисплей Surface Hub 3 будет доступен в двух размерах: 50 и 85 дюймов.

Бóльшая версия будет работать только в горизонтальном положении, а меньшая – как в горизонтальном, так и вертикальном.

Фото 10 — Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)
Microsoft Surface Hub 3. Фото: Microsoft

Экраны поддерживают до 20 касаний одновременно и до двух стилусов Surface Hub Pens и/или Surface Slim Pens.

Surface Hub 3 имеет на 60% лучшую производительность для главного процессора и на 160% – для графического.

Цены на Surface Go 4 и Surface Hub 3 пока не уточняются.

Автор:
Артем Ющенко