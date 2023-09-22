Ноутбуки, планшет и интерактивный дисплей: представлены новые устройства Microsoft (ФОТО)

Microsoft представила новые ноутбуки Surface Laptop Studio 2 и Surface Laptop Go 3, планшет Surface Go 4 и интерактивный дисплей Surface Hub 3. Об этом пишет CNBC.

Surface Laptop Studio 2

Новый Surface Laptop Studio имеет 14,4-дюймовый экран. Устройство оснащено процессором Intel Core 13 поколения. Для графики есть несколько вариантов чипов: GeForce RTX 4050 / GeForce RTX 4060 или RTX 2000 Ada Generation. Также можно выбрать интегрированную графику Intel Iris Xe.

Для оперативной памяти есть выбор между 16, 32 или 64 ГБ.

Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft Microsoft Surface Laptop Studio 2. Фото: Microsoft

По словам Бретта Острума, вице-президента Microsoft из устройств Surface, Laptop Studio 2 вдвое быстрее предыдущей модели, а также получил обновленную сенсорную панель.

В Microsoft обещают, что модели с 2 ТБ основной памяти и видеокартой Nvidia автономно будут работать до 16 часов, тогда как устройства с меньшим пространством получат максимум в 18 часов, а в случае с графикой Intel показатель составит до 19 часов.

Цены на Surface Laptop Studio 2 стартуют от 1999 долларов.

Surface Laptop Go 3

Surface Laptop Go 3 стал самым легким ноутбуком от Microsoft, его вес – 1,13 кг (для сравнения, Surface Laptop Studio 2 весит от 1,89 кг). Устройство имеет 12,4-дюймовый сенсорный дисплей и работает на процессоре Intel 12 поколения.

Microsoft Surface Laptop Go 3. Фото: Microsoft Microsoft Surface Laptop Go 3. Фото: Microsoft

Аккумулятора ноутбука должно хватить на 15 часов. Как отметил Острум, с точки зрения производительности новинка на 88% быстрее оригинальной модели.

Оперативная память Surface Laptop Go 3 составляет 8 или 16 ГБ, основная – до 512 ГБ.

Ноутбук стоит от 799 долларов.

Surface Go 4

Планшет Surface Go 4 будет доступен только для организаций. 10,5-дюймовый аппарат работает на процессоре Intel N200 и имеет батарею, которая обеспечит до 12,5 часов автономной работы.

Устройство можно подключить к монитору, а также использовать в качестве ноутбука, если подсоеденить клавиатуру.

Оперативная память – 8 ГБ, а основная – 64/128 или 256 ГБ.

Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft Microsoft Surface Go 4. Фото: Microsoft

Surface Hub 3

Интерактивный дисплей Surface Hub 3 будет доступен в двух размерах: 50 и 85 дюймов.

Бóльшая версия будет работать только в горизонтальном положении, а меньшая – как в горизонтальном, так и вертикальном.

Microsoft Surface Hub 3. Фото: Microsoft

Экраны поддерживают до 20 касаний одновременно и до двух стилусов Surface Hub Pens и/или Surface Slim Pens.

Surface Hub 3 имеет на 60% лучшую производительность для главного процессора и на 160% – для графического.

Цены на Surface Go 4 и Surface Hub 3 пока не уточняются.