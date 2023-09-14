14-дюймовый экран и процессор Core i3-N305: Lenovo выпустила новый Chromebook

Компания Lenovo "тихо" выпустила IdeaPad Slim 3i - 14-дюймовый Chromebook с процессором Intel Core i3-N305 серии Alder Lake-N. Об этом пишет Gizmochina.

Устройства с операционной системой Chrome предназначены для использования преимущественно с веб-приложениями и службами, такими как Google Docs, Gmail и YouTube. Обычно Chromebook доступнее, чем традиционные ноутбуки.

IdeaPad Slim 3i оснащен сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920×1080 FHD.

Lenovo IdeaPad Slim 3i. Фото: Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3i. Фото: Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3i. Фото: Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3i. Фото: Lenovo

Одними из особенностей устройства являются 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной памяти. Gizmochina отмечает, что на первый взгляд этого объема хранилища может показаться недостаточно, однако основная цель Chromebook – быть дешевыми и работать на относительно слабом аппаратном обеспечении.

Новинка Lenovo имеет батарею на 57 Вт·ч и поставляется с адаптером питания USB Type-C на 45 Вт. Также можно использовать адаптер на 65 Вт для более быстрой зарядки.

На левой стороне ноутбука разместили порт USB-C для зарядки, стандартный порт USB 3.2 Gen Type-A и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. С правой стороны есть второй порт Type-A, порт HDMI и Кенсингтонский замок.

Размеры устройства – 324 x 216 x 19 мм, вес – 1,5 кг.

В США Lenovo IdeaPad Slim 3i продается за 415 долларов.