MacBook могут оснастить системой распознавания лиц

Компания Apple работает над использованием своего сканера распознавания лица Face ID на MacBook, что может стать важным шагом для повышения безопасности устройств. Об этом свидетельствует патент, полученный фирмой, передает Digital Trends.

В патенте Apple отмечает, что MacBook обычно очень тонкие, поэтому технология Face ID должна быть компактной, но точной. Поэтому компания предлагает применять модуль распознавания света, состоящий из светового проектора и датчика, способного обнаруживать свет, отраженный, например, от лица. Система была бы скрыта в выемке ноутбука.

Кроме распознавания и аутентификации пользователей, Apple также утверждает, что технологию можно использовать для улавливания выражений лица и эмоций.

Как пишет Digital Trends, сейчас это только патент, поэтому нет гарантии, что технология когда-нибудь появится в ноутбуках. Однако существует огромный смысл перенести Face ID на Mac, учитывая потенциал системы для улучшения безопасности устройств.

В 2021 году вице-президент Apple по маркетингу Mac и iPad Том Богер на вопрос о том, почему ноутбуки компании нельзя разблокировать лицом, отвечал, что для таких устройств удобнее использовать сканер отпечатков пальцев Touch ID. Он объяснял, что руки пользователей уже находятся на клавиатуре.

Теперь 9to5Mac указывает, что вероятно, это был несколько неискренний ответ, поскольку истинная причина могла быть технической. В частности, речь идет о толщине модуля Face ID. Дело в том, что крышка MacBook очень тонкая и это даже близко не та глубина, необходимая для встраивания технологии. В издании считают, что Apple в конце концов решит этот вопрос, но, вероятно, не в ближайшее время.

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