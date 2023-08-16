MacBook можуть оснастити системою розблокування обличчям

Компанія Apple працює над впровадженням свого сканера розпізнавання обличчя Face ID на MacBook, що може стати важливим кроком для підвищення безпеки пристроїв. Про це свідчить патент, який отримала фірма, передає Digital Trends.

У патенті Apple зазначає, що MacBook зазвичай дуже тонкі, тому технологія Face ID має бути компактною, але точною. Тому компанія пропонує застосовувати модуль розпізнавання світла, який складається зі світлового проєктора та датчика, здатного виявляти світло, відбите, наприклад, від обличчя. Система було б прихована в виїмці ноутбука.

Окрім розпізнавання та автентифікації користувачів, Apple також стверджує, що технологію можна використовувати для уловлювання виразів обличчя та емоцій.

Як пише Digital Trends, наразі це лише патент, тому немає гарантії, що технологія коли-небудь зʼявиться в ноутбуках. Однак існує величезний сенс перенести Face ID на Mac, враховуючи потенціал системи для покращення безпеки пристроїв.

У 2021 році віце-президент Apple з маркетингу Mac і iPad Том Богер на питання про те, чому ноутбуки компанії не можна розблокувати обличчям, відповідав, що для таких пристроїв зручніше використовувати сканер відбитків пальців Touch ID. Він пояснював, що руки користувачів уже перебувають на клавіатурі.

Тепер 9to5Mac вказує, що ймовірно, це була дещо нещира відповідь, оскільки справжня причина могла бути технічною. Зокрема, йдеться про товщину модуля Face ID. Справа в тому, що кришка MacBook дуже тонка і це навіть близько не та глибина, необхідна для вбудовування технології. У виданні вважають, що Apple зрештою вирішить це питання, але, ймовірно, не найближчим часом.

Джерело фото: ua.depositphotos.com