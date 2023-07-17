Чекати недовго. Apple представить перші компʼютери з чіпом M3 у жовтні, – Bloomberg

Перші комп’ютери компанії Apple із процесором M3 можуть з’явитися у жовтні 2023-го року. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Він вказує, що американський техногігант готується до напруженого сезону: у вересні Apple збирається анонсувати лінійки iPhone 15 і 15 Pro разом із новими годинниками, а ще один запуск має відбутися в жовтні – саме тоді зʼявляться комп’ютери Mac з процесорами M3.

За словами журналіста, першими пристроями з чіпом M3 мають стати компʼютерм iMac, 13-дюймовий MacBook Air і 13-дюймовий MacBook Pro.

Apple M3: що відомо про процесор

У березні поточного року Марк Гурман писав, що Apple готується до випуску наступного покоління iMac, яке матиме 24-дюймовий екран і базуватиметься на новому чіпі серії M.

Пізніше стало відомо, що компанія почала тестувати комп’ютери наступного покоління з процесорами M3, перевіряючи їх за допомогою сторонніх програм.

Як тоді зазначав журналіст, принаймні одна тестова версія має 12 процесорних ядер, 18 графічних ядер і 36 гігабайт пам’яті. Центральний процесор складається з шести високопродуктивних ядер, які виконують найінтенсивніші завдання, і шести енергоефективних ядер, які використовуються для операцій, що потребують менше енергії. Цей чіп працював у майбутньому MacBook Pro з macOS 14.0 і вважався базовою версією процесора M3 Pro.