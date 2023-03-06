Уже на фінальній стадії розробки. Apple готує наступне покоління iMac, – Bloomberg

Американська компанія Apple готується до випуску наступного покоління комп’ютерів Mac, зокрема, моноблоків iMac, актуальна версія яких була представлена ще у квітні 2021 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що новий моноблок iMac перебуває на фінальній стадії розробки. В компанії вже почали проводити тестування інженерних зразків (EVT), під час яких Apple здійснює виробничі випробування пристроїв.

За даними ЗМІ, наступний iMac, як і попередня модель, матиме 24-дюймовий екран, а корпус буде представлений у синьому, сріблястому, рожевому й помаранчевому кольорах.

Очікується, що компʼютери будуть потужнішими та базуватимуться на новому чіпі серії M, який замінить M1. Крім того, деякі внутрішні компоненти комп’ютера буде переміщено та оновлено.

Нові iMac під кодовими назвами J433 і J434 мають надійти у масове виробництво щонайменше через три місяці, однак будуть представлені не раніше другої половини 2023 року.

Bloomberg пише, що крім iMac, Apple планує випустити близько трьох нових моделей MacBook. Це може відбутися між пізньою весною та літом. Однак, на яких процесорах працюватимуть нові ноутбуки Apple, поки невідомо. Ймовірно, що принаймні 13-дюймова модель буде на чіпі M3.

Нагадаємо, що в січні Apple розпочала продаж 14- та 16-дюймових MacBook Pro з процесорами M2 Pro та M2 Max. Їхня продуктивність більша в кілька разів, порівняно з найшвидшим MacBook Pro на базі процесорів Intel.