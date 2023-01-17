Apple анонсувала продаж нових MacBook Pro з процесорами M2 Pro та M2 Max

Новий MacBook Pro забезпечує до 6 разів більшу продуктивність, ніж найшвидший MacBook Pro на базі процесорів Intel, і підтримує до 96 ГБ єдиної пам'яті для ресурсомістких професійних робочих процесів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Apple.

17 січня 2023 року компанія Apple анонсувала продаж нових 14- та 16-дюймових MacBook Pro з процесорами M2 Pro та M2 Max. Процесори Apple нового покоління забезпечать енергоефективну продуктивність та збільшать час автономної роботи для користувачів.

MacBook Pro оснащений процесорами M2 Pro і M2 Max — потужними та ефективними чіпами для професійного ноутбука, які дозволять виконувати складні завдання, як рендеринг ефектів, який до 6 разів швидше, ніж у найшвидшого MacBook Pro на базі процесора Intel, та корекція кольорів, яка до 2 рази швидше.

Завдяки енергоефективності Apple Silicon час автономної роботи MacBook Pro тепер становить до 22 годин – це найтриваліший час автономної роботи серед комп'ютерів Mac. Для розширення можливостей підключення новий MacBook Pro підтримує Wi-Fi 6E, швидкість якого вдвічі вища, ніж у попереднього покоління, а також удосконалений HDMI-інтерфейс, який вперше підтримує дисплеї з роздільною здатністю 8K.

Завдяки до 96 ГБ єдиної пам'яті моделі M2 Max представники креативної індустрії можуть працювати над великими сценами, які не можуть запустити ноутбуки ПК. Характеристики MacBook Pro також доповнюються дисплеєм Liquid Retina XDR, широким набором можливостей підключення, HD-камерою FaceTime з роздільною здатністю 1080p, звуковою системою із шістьма динаміками та мікрофонами студійної якості.

У Apple зазначили, що покупці можуть замовити нові 14- та 16-дюймові MacBook Pro вже сьогодні, а доступні вони будуть з 24 січня.

Нагадаємо, що Apple планує обладнати MacBook сенсорним екраном.