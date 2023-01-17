Apple анонсировала продажу новых MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max

Новый MacBook Pro обеспечивает до 6 раз более высокую производительность, чем самый быстрый MacBook Pro на базе процессоров Intel, и поддерживает до 96 ГБ единой памяти для ресурсоемких профессиональных рабочих процессов.

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Об этом сообщили в Apple.

17 января 2023 года компания Apple анонсировала продажу новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max. Процессоры Apple нового поколения, обеспечат энергоэффективную производительность и увеличат время автономной работы для пользователей.

MacBook Pro оснащен процессорами M2 Pro и M2 Max — мощными и эффективными чипами для профессионального ноутбука, которые позволят выполнять сложные задачи, как рендеринг эффектов, который до 6 раз быстрее, чем у самого быстрого MacBook Pro на базе процессора Intel, и цветокоррекция, которая до 2 раз быстрее.

Благодаря энергоэффективности Apple Silicon время автономной работы MacBook Pro теперь составляет до 22 часов — это самое продолжительное время автономной работы среди компьютеров Mac. Для расширения возможностей подключения новый MacBook Pro поддерживает Wi-Fi 6E, скорость которого в два раза выше, чем у предыдущего поколения, а также усовершенствованный интерфейс HDMI, который впервые поддерживает дисплеи с разрешением 8K.

Благодаря до 96 ГБ единой памяти в модели M2 Max представители креативной индустрии могут работать над большими сценами, которые не могут запустить ноутбуки ПК. Характеристики MacBook Pro также дополняются дисплеем Liquid Retina XDR, широким набором возможностей подключения, HD-камерой FaceTime с разрешением 1080p, звуковой системой с шестью динамиками и микрофонами студийного качества.

В Apple отметили, что покупатели могут заказать новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro уже сегодня, а доступны они будут с 24 января.

Напомним, что Apple планирует оборудовать MacBook сенсорным экраном.