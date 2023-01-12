Apple планирует оборудовать MacBook сенсорным экраном

Американская компания Apple может выпустить свой первый Mac с сенсорным экраном в 2025 году в рамках масштабного обновления MacBook Pro.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что инженеры компании уже активно работают над проектом, что свидетельствует о том, что Apple впервые всерьез рассматривает возможность производства компьютеров Mac с сенсорным экраном.

Тем не менее, как пишет издание, запуск еще не завершен, так что планы могут измениться.

Согласно текущим внутренним обсуждениям, компания может выпустить свой первый Mac с сенсорным экраном в 2025 году в рамках более масштабного обновления MacBook Pro.

Ожидается, что первый сенсорный MacBook Pro от Apple сохранит традиционный дизайн ноутбука, в том числе стандартный трекпад и клавиатуру. Однако экран ноутбука будет поддерживать сенсоры и жесты так же, как iPhone или iPad. С течением времени Apple может расширить поддержку сенсорного ввода на большее количество моделей своих компьютеров Mac.

В Apple давно обсуждается возможность запуска программ для iPhone и iPad на компьютерах Mac, поэтому появление сенсорного дисплея на ноутбуках должно ускорить взаимную интеграцию платформ.

Кроме того компания планирует перевести свои дисплеи на технологию органических светодиодов OLED. Сейчас на гаджетах Apple используются жидкокристаллические ЖК-дисплеи.

Как отмечает Bloomberg, более десяти лет компания Apple утверждала, что сенсорные экраны плохо работают на ноутбуках, а iPad является лучшим вариантом для поклонников сенсорного интерфейса. Apple также опасалась, что линейка Mac с сенсорным экраном могут обрушить продажи iPad.

Напомним, Apple планирует начать использовать собственные дисплеи на мобильных устройствах уже в 2024 году, чтобы снизить свою зависимость от технологических партнеров, в частности, Samsung и LG, и увеличить количество собственных компонентов в своих устройствах.