Apple почне поступово відмовлятися від дисплеїв Samsung, запустивши власне виробництво

Американська корпорація Apple планує почати використовувати власні дисплеї на мобільних пристроях уже в 2024 році, щоб зменшити свою залежність від технологічних партнерів, зокрема, Samsung і LG, і збільшити кількість власних компонентів в своїх пристроях.

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Про це 11 січня повідомило агентство Bloomberg.

Спочатку замінять дисплей в останніх серіях Apple Watch. Гаджети отримають дисплеї з технологією під назвою microLED. Далі такі екрани матимуть інші пристрої Apple, зокрема, iPhone.

Такі зміни є частиною кампанії Apple по збільшенню власних деталей в пристроях. Зокрема, компанія відмовилася від чіпів Intel Corp. у своїх комп’ютерах Mac на користь власних розробок і планує зробити те саме з ключовими бездротовими компонентами своїх iPhone.

"Samsung є найпередовішим у світі виробником дисплеїв і виробляє власну версію microLED для телевізорів. Але почавши виробляти екрани власними силами, Apple могла б у довгостроковій перспективі краще налаштувати свої пристрої та зберегти сильніший контроль над ланцюжком поставок", —вважають у Bloomberg.

Раніше стало відомо, що нові Apple Watch Series 8 оснащені датчиком температури тіла, який зможе визначити, чи є у людини лихоманка. Годинник виявлятиме сплески температури тіла, а потім пропонуватиме власнику поговорити з лікарем або використовувати термометр.