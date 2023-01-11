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ІТ та Телеком
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Apple почне поступово відмовлятися від дисплеїв Samsung, запустивши власне виробництво

Apple почне поступово відмовлятися від дисплеїв Samsung, запустивши власне виробництво

Американська корпорація Apple планує почати використовувати власні дисплеї на мобільних пристроях уже в 2024 році, щоб зменшити свою залежність від технологічних партнерів, зокрема, Samsung і LG, і збільшити кількість власних компонентів в своїх пристроях.

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Про це 11 січня повідомило агентство Bloomberg.

Спочатку замінять дисплей в останніх серіях Apple Watch. Гаджети отримають дисплеї з технологією під назвою microLED. Далі такі екрани матимуть інші пристрої Apple, зокрема, iPhone.

Такі зміни є частиною кампанії Apple по збільшенню власних деталей в пристроях. Зокрема, компанія відмовилася від чіпів Intel Corp. у своїх комп’ютерах Mac на користь власних розробок і планує зробити те саме з ключовими бездротовими компонентами своїх iPhone.

"Samsung є найпередовішим у світі виробником дисплеїв і виробляє власну версію microLED для телевізорів. Але почавши виробляти екрани власними силами, Apple могла б у довгостроковій перспективі краще налаштувати свої пристрої та зберегти сильніший контроль над ланцюжком поставок", —вважають у Bloomberg.

Раніше стало відомо, що нові Apple Watch Series 8 оснащені датчиком температури тіла, який зможе визначити, чи є у людини лихоманка. Годинник виявлятиме сплески температури тіла, а потім пропонуватиме власнику поговорити з лікарем або використовувати термометр.

Автор:
Віта Молодан