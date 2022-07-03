Apple Watch Series 8 зможуть визначати температуру тіла людини - ЗМІ

Нові Apple Watch Series 8 будуть оснащені датчиком температури тіла, який зможе визначити, чи є у людини гарячка. Годинник виявлятиме сплески температури тіла, а потім пропонуватиме власнику поговорити з лікарем або використовувати термометр.

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Про це повідомляє The Verge.

Датчик температури тіла ще має пройти внутрішнє тестування, після цього Apple додасть цю функцію в Watch Series 8. Однак у нових версіях Apple Watch SE швидше за все не буде датчика.

За інсайдерською інформацією, датчик температури тіла також можна буде використовувати для відстеження фертильності — зміни температури тіла можуть допомогти комусь визначити, коли є більше шансів завагітніти.

Крім датчика температури тіла будь-які інші зміни в апаратному забезпеченні Apple Watch "ймовірно, будуть незначними".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple знову стала найдорожчим брендом у світі. Корпорація Apple посіла перше місце у відповідному рейтингу, помістивши на третє місце компанію Amazon.

Найдорожчим брендом у світі Apple попередній раз ставала у 2015 році.