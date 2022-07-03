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Apple Watch Series 8 зможуть визначати температуру тіла людини - ЗМІ
Нові Apple Watch Series 8 будуть оснащені датчиком температури тіла, який зможе визначити, чи є у людини гарячка. Годинник виявлятиме сплески температури тіла, а потім пропонуватиме власнику поговорити з лікарем або використовувати термометр.
Про це повідомляє The Verge.
Датчик температури тіла ще має пройти внутрішнє тестування, після цього Apple додасть цю функцію в Watch Series 8. Однак у нових версіях Apple Watch SE швидше за все не буде датчика.
За інсайдерською інформацією, датчик температури тіла також можна буде використовувати для відстеження фертильності — зміни температури тіла можуть допомогти комусь визначити, коли є більше шансів завагітніти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім датчика температури тіла будь-які інші зміни в апаратному забезпеченні Apple Watch "ймовірно, будуть незначними".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple знову стала найдорожчим брендом у світі. Корпорація Apple посіла перше місце у відповідному рейтингу, помістивши на третє місце компанію Amazon.
Найдорожчим брендом у світі Apple попередній раз ставала у 2015 році.