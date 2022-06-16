Apple знову стала найдорожчим брендом у світі

Корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, змістивши на третє місце компанію Amazon.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість бренду Apple упорядник рейтингу – компанія Kantar – оцінила у 947 мільярдів доларів.

Найдорожчим брендом у світі Apple попереднього разу ставала у 2015 році.

Лідер торішнього рейтингу – Amazon – змістився відразу на третє місце. Вартість його бренду оцінюється у 706 мільярдів доларів.

Другий рядок зайняв Google, бренд якого оцінили у 820 мільярдів доларів.

Microsoft зберегла за собою четверте місце, бренд подорожчав на 49% - до $611 млрд.

Tencent теж залишилася на колишньому місці, залишившись п'ятим, бренд подешевшав на 11% і коштує $214 млрд.

До десятки найдорожчих брендів потрапили McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba і вперше Louis Vuitton, який зайняв 10 місце з оцінкою 124 мільярди доларів.

Сукупна вартість усіх брендів, що увійшли до топ-100, зросла за рік на 23% і становить майже $8,7 трлн.

Зазначимо, дослідження Kantar намагається оцінити вплив бренду на ринкову вартість компанії та здатність генерувати продажі.

Зазначимо, нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco (повна назва Saudi Arabian Oil Co) обігнала Apple Inc. і стала найдорожчою компанією у світі. Капіталізація Apple знизилася до 2,41 трлн доларів, а ринкова вартість Saudi Aramco становила 2,43 трлн доларів.