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Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple
Капитализация Apple 11 мая снизилась до 2,41 трлн долларов, рыночная стоимость Saudi Aramco составила 2,43 трлн долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco (полное название Saudi Arabian Oil Co) обогнала Apple Inc. и стала самой дорогой компанией в мире.
По данным издания, выходу Saudi Aramco в лидеры способствовали рост цен на нефть, а также всплеск инфляции, который сокращает спрос на акции технологических гигантов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Saudi Aramco с рыночной капитализацией около 2,43 трлн долларов впервые с 2020 года превзошла Apple.
Акции производителя iPhone упали на 3,9% – до 148,5 доллара, в результате чего капитализация Apple снизилась до 2,41 трлн долларов.
Стоимость Apple в январе 2022 года превышала $3 трлн, однако с тех пор акции компании подешевели из-за опасений инфляции и повышения ставок Федерального резерва. С начала года котировки компании потеряли примерно 16%.
В то же время акции Saudi Aramco в 2022 году подскочили почти в цене на 30% благодаря росту цен на нефть.
Этому способствовало то, что 8 мая Саудовская Аравия впервые за четыре месяца снизила цены на нефть на фоне новых антиковидных мер Китая и неопределённости вокруг российских поставок.