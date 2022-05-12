Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple

Капитализация Apple 11 мая снизилась до 2,41 трлн долларов, рыночная стоимость Saudi Aramco составила 2,43 трлн долларов.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco (полное название Saudi Arabian Oil Co) обогнала Apple Inc. и стала самой дорогой компанией в мире.

По данным издания, выходу Saudi Aramco в лидеры способствовали рост цен на нефть, а также всплеск инфляции, который сокращает спрос на акции технологических гигантов.

Saudi Aramco с рыночной капитализацией около 2,43 трлн долларов впервые с 2020 года превзошла Apple.

Акции производителя iPhone упали на 3,9% – до 148,5 доллара, в результате чего капитализация Apple снизилась до 2,41 трлн долларов.

Стоимость Apple в январе 2022 года превышала $3 трлн, однако с тех пор акции компании подешевели из-за опасений инфляции и повышения ставок Федерального резерва. С начала года котировки компании потеряли примерно 16%.

В то же время акции Saudi Aramco в 2022 году подскочили почти в цене на 30% благодаря росту цен на нефть.

Этому способствовало то, что 8 мая Саудовская Аравия впервые за четыре месяца снизила цены на нефть на фоне новых антиковидных мер Китая и неопределённости вокруг российских поставок.