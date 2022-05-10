Apple прекращает выпуск iPod

Apple объявила, что спустя более 20 лет официально прекращает выпуск iPod.

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Как пишет издание Pitchfork со ссылкой на заявление компании, iPod Touch — это последняя оставшаяся модель, запасы которой будут распродаваться через веб-сайт компании, в магазинах Apple и у авторизованных реселлеров. А новые партии iPod уже выпускаться не будут.

Apple выпустила музыкальный проигрыватель в октябре 2001 года с оригинальным белым прямоугольным дизайном и навигацией с помощью колесика управления.

Более поздние выпуски включали Mini, классические iPod с поддержкой видео, Nano и iPod Shuffle еще меньшего размера.

В 2007 году Apple выпустила свой первый iPod Touch, и по мере того, как компания начала представлять другие новые продукты, такие как все более совершенные iPhone и потоковый сервис Apple Music, популярность iPod начала угасать.

Напомним, что в 2022 году выйдет новый iPhone SE 3.