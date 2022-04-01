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Обзор iPhone SE 3: что приготовила Apple

Обзор iPhone SE 3: что приготовила Apple

Характеристики и дизайн смартфона iPhone SE 3. Кому можно порекомендовать и чем отличается от других моделей.

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У Apple есть бюджетная линейка смартфонов – iPhone SE. Сейчас на рынке предлагаются две модели, которые были выпущены в 2016 и 2020 годах. В 2022 году выйдет iPhone SE 3, уже можно оформить предзаказ. Приедут девайсы к своим новым владельцам уже скоро.

К числу преимуществ устройства можно отнести:

  • производительный чипсет;
  • улучшенную камеру;
  • стильный внешний вид;
  • разные интересные фишки.

Дизайн смартфона

У SE 3 будет прочный алюминиевый корпус. Внешне аппарат будет напоминать прямоугольник со сглаженными углами. На боковых частях кнопки регулировки звука, блокировки. В нижней части динамики и разъем для зарядки.

Что можно сказать об экране

У смартфона будет дисплей диагональю 4,7 дюйма. На нем вполне удобно смотреть видео и играть в мобильные игры. Частота обновления картинки – 60 Гц. Также смартфон будет поддерживать технологию True Tone. Отметим, что встроенный датчик отпечатков пальцев теперь будет на фронтальной панели. В Apple возлагают большие надежды на успех относительно недорогой модели и надеются переманить некоторых владельцев Android-смартфонов.

Производительность

Новый iPhone SE 3 будет оснащаться мощным и энергоэффективным чипом Apple A15 Bionic. Производительность с ним будет на высоком уровне. Развлечения, игры, мультимедиа – со всем этим девайс справится. В данном устройстве будет 3 или 4 Гб оперативной памяти – в зависимости от версии. Внутренней памяти 128 Гб – хороший вариант для тех, кто не предъявляет особых требований к свободному месту.

К автономности нет особых претензий. Предполагается, что в этом айфоне будет стоять аккумулятор на 2821 мАч. Поддерживается и быстрая зарядка, телефон зарядится наполовину за полчаса. Есть поддержка беспроводной зарядки при помощи MagSafe. Смартфон точно проработает в течение дня даже при активном пользовании.

Камера

Еще одна деталь, которая интересует тех пользователей айфонов, которые любят снимать селфи и делать разнообразный видеоконтент. Ролики тут можно снимать в высоком разрешении – 4K. Есть поддержка цифрового зума, ночного режима, автоматической стабилизации, а также разные другие опции. Технологична и камера для селфи, с ее помощью можно делать качественные портретные фото, есть разные режимы.

Будет у iPhone SE 3 и NFC, куда же сейчас без него. Также модель снабдят датчиком Face ID, с легкостью распознающим лицо. Еще есть разные датчики, улучшающие пользование смартфоном. Этот айфон – удачная модель для всех тех, кто хотел бы познакомиться с продукцией «яблочной» компании.