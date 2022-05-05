Apple, Microsoft и Google в 2023 году внедрят единый стандарт авторизации пользователя без паролей

Компании Apple, Microsoft и Google планируют в 2023 году внедрить единый стандарт авторизации без паролей на всех своих платформах, включая мобильные устройства, компьютеры и браузеры.

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Об этом компании объявили в четверг, 5 мая, передает открытая отраслевая ассоциация по вопросам аутентификации FIDO Aliance.

Основным элементом в схеме станет смартфон — для входа будет использоваться отпечаток пальца, Face ID или пароль от телефона. За безопасность будет отвечать криптотокен под названием passkey. Он будет передаваться со смартфона в место, куда пользователь хочет зайти.

"Платформы этих компаний уже поддерживают стандарты FIDO Alliance, чтобы обеспечить вход без пароля на миллиардах ведущих в отрасли устройств. Но предыдущие реализации требуют, чтобы пользователи входили на каждый веб-сайт или в приложение с каждого устройства, прежде чем они смогут использовать функции без пароля", — говорится в сообщении.

Обновление расширяет реализацию этих платформ, предоставляя пользователям две новые возможности для более удобного и безопасного входа без пароля.

Разрешает пользователям автоматически получать доступ к своим учетным данным для входа в FIDO (которые некоторые называют "ключом доступа") на многих своих устройствах, даже на новых, без необходимости повторной регистрации каждой учетной записи. Разрешает пользователям использовать аутентификацию FIDO на своем мобильном устройстве для входа в приложение или на веб-сайт на соседнем устройстве, независимо от платформы ОС или используемого браузера. Помимо улучшения взаимодействия с пользователем широкая поддержка этого основанного на стандартах подхода позволит поставщикам услуг предлагать учетные данные FIDO без необходимости ввода паролей в качестве альтернативного метода входа или восстановления учетной записи.

"Так же, как мы разрабатываем наши продукты, чтобы они были интуитивно понятными и функциональными, мы разрабатываем их так, чтобы они были конфиденциальными и безопасными. Работа с отраслью над созданием новых, более безопасных методов входа, обеспечивающих лучшую защиту и устраняющих уязвимости паролей, занимает центральное место в нашей приверженности созданию продуктов, обеспечивающих максимальную безопасность и прозрачность", — сказал старший директор Apple по маркетингу платформенных продуктов Курт Найт.

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