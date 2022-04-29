Рынок труда в условиях войны: кто больше всего пострадал и кого ищут работодатели в Украине

В Украине во время войны с РФ больше всего пострадали сфера услуг, юристы, автомобильный бизнес и домашний персонал. Больше всего предложений работы в сфере IT, продажах, маркетинг и рекламе.

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По данным экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, в апреле открытых вакансий в Украине в 20 раз меньше, чем в довоенный период. В приоритете украинских компаний сохранение и поддержка существующих работников. Открываются вакансии преимущественно на замену выехавших сотрудников, или предприятия после релокации ищут работников на новом месте. Также есть доля компаний, которые открывают новые рабочие места.

Экспертно-аналитический центр провел опрос среди компаний разных секторов экономики, свидетельствующий, что в марте нанимали сотрудников только 18,7% компаний. В апреле таких компаний стало больше.

Исследование grc.ua показало, что с началом войны 78% компаний предприняли непопулярные меры по отношению к своим сотрудникам. Части опрошенных не выплатили заработную плату. Уволили или сократили работников в 16,5% компаний, 10% отправили в отпуск за свой счет. Четверть опрошенных если и работает, получает неполную выплату заработной платы. Также большинству респондентов, по их словам, сократили заработную плату более чем на 30%.

Больше всего пострадали от войны сфера услуг (салоны красоты, спортивные клубы, кафе, рестораны, гостиницы и т.д.), наука и образование, юристы, автомобильный бизнес, домашний персонал, специалисты в сфере безопасности, а также специалисты по инсталляции и сервису.

В частности, по данным grc.ua, больше всего предложений работы сейчас в сфере IТ, продаж и ритейле, маркетинге, рекламе и PR. Чуть меньше новых вакансий для рабочего персонала в сфере транспорта и логистики, строительства, медицины и фармацевтики.

Продуктовый ритейл одним из первых возобновил поиск персонала и ввел новую тенденцию на рынке труда военного времени. Подбирали персонал, живущий неподалеку от места работы. Так работодатели заботились о работниках и пытались избежать сложностей и опасности на пути работника из дома на работу и обратно.

Последний опрос показал, что почти две трети поисковиков (65%) в условиях кризиса на рынке труда готовы снизить свои зарплатные аппетиты. Наибольшая доля (26%) тех, кто готов ради устройства на работу получать меньшую заработную плату, согласны снизить ее на 10-25%.

Как отметили в экспертно-аналитическом центре, новым сотрудникам работодатели сейчас предлагают более низкую заработную плату. По сравнению со средней заработной платой в первой половине февраля 2022 года актуальная средняя заработная плата снизилась на 10%.

По данным исследования grc.ua, в пятерку профессиональных сфер с высокими зарплатами входят: айтишники, топ-менеджеры, специалисты сферы маркетинга, рекламы и PR, специалисты сферы добычи сырья и строительства.

В пятерку профессий с самыми низкими зарплатами в апреле вошли: менеджеры по персоналу (15 500 грн), специалисты в сфере медицины, фармацевтики (14 900 грн), специалисты НoReCa (14 000 грн).

Самые низкие зарплаты в апреле предлагают в сельском хозяйстве (13 300 грн) и в автомобильном бизнесе (11 000 грн).

В Киеве в апреле в среднем предлагали 26 000 грн, в Днепропетровской области – 25 600 грн, Львовской – 24 800 грн, Полтавской – 23 400 грн и в Одесской области – 23 000 грн.

Самые низкие заработные платы также предлагают в Хмельницкой области (в среднем в апреле 14500 грн), Черновицкой области (14 000 грн), Ивано-Франковской области (13 600 грн), Тернопольской области (13 500 грн).

Напомним, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг", 40% украинцев, потерявших работу на время войны, не ожидают, что смогут вернуться на предыдущее место работы. 54% считают, что это возможно, а 6% затрудняются ответить.