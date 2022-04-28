40% украинцев, потерявших работу из-за войны, не ждут ее возобновления — опрос

40% украинцев, потерявших работу на время войны, не ожидают, что смогут вернуться на предыдущее место работы. 54% считают, что это возможно, а 6% затрудняются ответить. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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При этом больше всего людей, скептически относящихся к возобновлению прежней рабочей деятельности, наблюдается среди опрошенных на западе Украины — 48%. В остальных макрорегионах доминируют противоположные настроения.

Также опрос зафиксировал, что куда более пессимистичны ожидания на этот счет у жителей сельской местности (54% при 35% в городах), а также среди женщин (51% при лишь 27% среди мужчин).

При этом сменить место работы сейчас готовы 66% потерявших ее, сменить профессию готовы 58%, а сменить место работы на другой регион Украины 49% (при 50% тех, кто не готов).

В частности, не готовы переезжать в другой регион ради работы 58% жителей Центральной Украины и лишь 37% жителей Восточной. Также предсказуемо намного больший процент людей старшего возраста (от 50 лет) по сравнению с более молодыми украинцами не готовы переезжать или хотя бы просто менять место работы: таковых оказалось 68% и 47% соответственно.

В целом 39% украинцев, имевших работу до войны, заявляют о ее отсутствии сейчас (согласно опросу от 6 апреля, тогда таких людей был 41%). Еще 32% продолжают работу в обычном режиме, 24% работают частично и удаленно, 3% сменили работу, а 2% указали другой вариант. Имели же до войны работу 67% от всех респондентов. Еще 24% опрошенных получали пенсию или пособие по инвалидности, а 9% сидели без работы.

В частности, работу из-за войны потеряли на сегодня 53% имевших ее жителей востока Украины, 44% — юга, 37% — центра, 29% — запада. Среди женщин этот показатель составляет 44%, среди мужчин — 34%.

Опрос был проведен 26 апреля среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Источник фото: ua.depositphotos.com