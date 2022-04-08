58% украинцев, которые имели работу до войны, продолжают или вернулись к работе – опрос

Украинцы активно начинают возвращаться на свои довоенные рабочие места. Так, среди тех, кто имел работу до 24 февраля, продолжают работать 58%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6 апреля.

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По результатам аналогичного опроса в марте этот показатель составлял 46%.

По данным нового опроса, 29% респондентов работают в обычном режиме, 26% – частично или удаленно, 3% – начали работать на новой работе.

Сократилось число людей потерявших работу во время войны — 41% против 53% в марте. Географически ситуация на рынке труда мало изменилась. Больше всего тех, кто сейчас работает, в западных областях, тогда как только треть жителей на востоке имеют работу, а остальные две трети потеряли работу.

Это, в том числе, связно с тем, что многим украинцам пришлось переехать в более безопасные регионы из-за активных боевых действий в их городах и селах. По данным опроса, 20% взрослого населения Украины временно решило сменить место проживания. Большая часть (46%) переселенцев — это жители восточных регионов.

Чаше всего уезжают люди молодого возраста (31%), старшим труднее резко сменить место жительства (13%).

"Треть из покинувших дом планируют возвращаться уже в ближайшее время, четверть – еще немного подождут. Около 40% выражают готовность возвратиться, но только после окончания войны", — отмечают в "Рейтинге".

В то же время на тенденции рынка труда влияет активное участие украинцев в защите Украины от российских захватчиков. В частности, около 80% респондентов так или иначе принимают участие в войне. Увеличилось число людей, которые помогают защите страны финансово, до 45% против 39% в марте.

В информационном сопротивлении участвуют 18% опрошенных, работают в критической инфраструктуре – 13%, участвуют в теробороне – 3%, или военные – 3%. Однако у 25% нет возможности помогать.

Напомним, 19% украинцев заявляют, что покинули населенный пункт своего проживания из-за ведущейся Россией войны против Украины. Среди молодежи до 35 лет свой город/село покинули 29% опрошенных, среди лиц в возрасте 36-50 лет — 21%, а среди тех, кому за 50, — всего 11%.