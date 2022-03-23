19% украинцев стали беженцами из-за войны с Россией — опрос

19% украинцев заявляют, что покинули населенный пункт своего проживания из-за ведущейся Россией войны против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 19 марта.

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В частности, в восточных регионах (Харьковская, Донецкая и Луганская область) таких респондентов 35%, в центральных (восемь областей и Киев) — 19%, в южных (пять областей, включая Днепропетровскую) — 17%, в западных — 12%.

Среди молодежи до 35 лет свой город/село покинули 29% опрошенных, среди лиц в возрасте 36-50 лет — 21%, а среди тех, кому за 50, — всего 11%.

В то же время 44% респондентов сообщили, что из-за войны им пришлось временно разделиться со своей семьей или партнером. 48% ответили отрицательно, а 7% заявили, что не имеют семьи/партнера.

На востоке Украины разделились со своей семьей большинство (54%) опрошенных. В центре страны таковых 47%, на юге — 41%, на западе — 39%. В восточном макрорегионе также больше всего тех, кто заявил об отсутствии семьи или партнера (10%).

Среди лиц до 35 лет временно расстались с семьей половина респондентов (при 44% остающихся с ней), среди граждан 36-50 лет — 42%, а среди лиц старше 50 лет — 41%.

Их тех 19%, что покинули местность, где жили (а это 189 опрошенных), 9% заявили, что их жилье разрушено и непригодно к жизни, 10% — что оно частично повреждено. 58% ответили, что их жилье осталось без изменений, а 23% не имеют информации о том, в каком оно состоянии.

В то же время 93% заявили, что планируют вернуться в свой город или село после окончания войны, и лишь 5% возвращаться не намерены, а 2% с ответом затруднились.

Опрос был проведен среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме Крыма и оккупированных до 24 февраля территорий Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним, что, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, уже порядка 10 миллионов украинцев стали беженцами либо внутренне перемещенными лицами из-за войны.

По оценке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 22 марта, из Украины за границу бежало уже 3,63 миллиона человек.

Отметим при этом, что, по официальной оценке украинских властей, перед войной на подконтрольной им территории было 37,4 миллиона жителей.