Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Суспільство
Дата публікації

19% українців стали біженцями через війну з Росією — опитування

Украинские беженцы в Норвегии. Фото: AFP
Українські біженці у Норвегії. Фото: AFP

19% українців заявляють, що залишили населений пункт свого проживання через війну проти України, що ведеться Росією. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 19 березня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Зокрема, у східних регіонах (Харківська, Донецька та Луганська область) таких респондентів 35%, у центральних (вісім областей та Київ) – 19%, у південних (п'ять областей, включаючи Дніпропетровську) – 17%, у західних – 12%.

Серед молоді до 35 років своє місто/село залишили 29% опитаних, серед осіб віком 36-50 років – 21%, а серед тих, кому за 50, – лише 11%.

Водночас 44% респондентів повідомили, що через війну їм довелося тимчасово розділитися зі своєю сім'єю чи партнером. 48% відповіли на питання негативно, а 7% заявили, що не мають сім'ї/партнера.

На сході України розділилися зі своєю сім'єю більшість (54%) опитаних. У центральній частині країни таких 47%, на півдні — 41%, на заході — 39%. У східному макрорегіоні також найбільше тих, хто заявив про відсутність сім'ї чи партнера (10%).

Фото 2 — 19% українців стали біженцями через війну з Росією — опитування

Серед осіб до 35 років тимчасово розлучилися з сім'єю половина респондентів (при 44% тих, що залишаються з нею), серед громадян 36-50 років — 42%, а серед осіб старших за 50 років — 41%.

Їх тих 19%, що залишили місцевість, де жили (а це 189 опитаних), 9% заявили, що їхнє житло зруйноване й непридатне до життя, 10% — що воно частково пошкоджено. 58% відповіли, що їхнє житло залишилося без змін, а 23% не мають інформації про те, в якому воно стані.

У той же час 93% заявили, що планують повернутися до свого міста або села після закінчення війни, і лише 5% повертатися не мають наміру. 2% визначитися з відповіддю не змогли.

Опитування було проведене серед 1000 респондентів із усіх регіонів, крім Криму та окупованих до 24 лютого територій Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить трохи більше 3,1%.

Нагадаємо, що, за словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, вже близько 10 мільйонів українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами через війну.

За оцінкою Управління верховного комісара ООН у справах біженців на 22 березня, з України за кордон виїхало вже 3,63 мільйона людей.

Зазначимо при цьому, що за офіційною оцінкою української влади, перед війною на підконтрольній їм території було 37,4 мільйона жителів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов