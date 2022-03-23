19% українців стали біженцями через війну з Росією — опитування

19% українців заявляють, що залишили населений пункт свого проживання через війну проти України, що ведеться Росією. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 19 березня.

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Зокрема, у східних регіонах (Харківська, Донецька та Луганська область) таких респондентів 35%, у центральних (вісім областей та Київ) – 19%, у південних (п'ять областей, включаючи Дніпропетровську) – 17%, у західних – 12%.

Серед молоді до 35 років своє місто/село залишили 29% опитаних, серед осіб віком 36-50 років – 21%, а серед тих, кому за 50, – лише 11%.

Водночас 44% респондентів повідомили, що через війну їм довелося тимчасово розділитися зі своєю сім'єю чи партнером. 48% відповіли на питання негативно, а 7% заявили, що не мають сім'ї/партнера.

На сході України розділилися зі своєю сім'єю більшість (54%) опитаних. У центральній частині країни таких 47%, на півдні — 41%, на заході — 39%. У східному макрорегіоні також найбільше тих, хто заявив про відсутність сім'ї чи партнера (10%).

Серед осіб до 35 років тимчасово розлучилися з сім'єю половина респондентів (при 44% тих, що залишаються з нею), серед громадян 36-50 років — 42%, а серед осіб старших за 50 років — 41%.

Їх тих 19%, що залишили місцевість, де жили (а це 189 опитаних), 9% заявили, що їхнє житло зруйноване й непридатне до життя, 10% — що воно частково пошкоджено. 58% відповіли, що їхнє житло залишилося без змін, а 23% не мають інформації про те, в якому воно стані.

У той же час 93% заявили, що планують повернутися до свого міста або села після закінчення війни, і лише 5% повертатися не мають наміру. 2% визначитися з відповіддю не змогли.

Опитування було проведене серед 1000 респондентів із усіх регіонів, крім Криму та окупованих до 24 лютого територій Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить трохи більше 3,1%.

Нагадаємо, що, за словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, вже близько 10 мільйонів українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами через війну.

За оцінкою Управління верховного комісара ООН у справах біженців на 22 березня, з України за кордон виїхало вже 3,63 мільйона людей.

Зазначимо при цьому, що за офіційною оцінкою української влади, перед війною на підконтрольній їм території було 37,4 мільйона жителів.