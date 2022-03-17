Чехія підійшла до граничної кількості біженців з України, яких може прийняти без проблем - прем'єр

Чехія на сьогодні впритул підійшла до числа біженців з України, яких вона здатна прийняти без особливих проблем. Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр країни Петр Фіала, передають České noviny.

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"В даний час у Чеській Республіці 270 тисяч людей, які втекли від воєнного конфлікту. Ми повинні визнати, що ми знаходимося на межі тієї кількості, яку можемо прийняти без особливих проблем", - сказав він.

При цьому, за словами глави чеського уряду, його країна повинна продовжувати робити кроки, які допоможуть впоратися з подальшим зростанням кількості прибулих. Зокрема, для цього доведеться внести зміни до законів, що регулюють питання віз, безпеки, освіти та зайнятості біженців.

Як зазначив Фіала, уряд також профінансує розміщення біженців: Міністерство регіонального розвитку готує субсидії для місцевих громад на придбання та реконструкцію житла з цією метою.

Як зазначив чеський прем'єр, виходячи з досвіду попередніх хвиль міграції, вважалося, що країна здатна прийняти близько 200 тисяч осіб, або близько 2% свого населення, проте нинішня хвиля біженців неспівставна за швидкістю та масштабами з попередніми.

Однак, глава уряду висловив упевненість, що його країна є однією з тих, що справляються з напливом мігрантів якнайкраще. За його словами, вона здатна впоратися і з більшою кількістю прибулих, якщо матиме у своєму розпорядженні відповідне фінансування і будуть проведені певні зміни в держуправлінні.

Фіала при цьому виступив проти запровадження Європейським Союзом квот з прийому українських біженців, закликавши натомість ЄС до "фінансової солідарності з країнами, які найбільше постраждали від хвилі біженців". За його словами, готовність інших країн-членів союзу до цього є.

Нагадаємо також, що 15 березня Фіала разом із колегами з Польщі та Словенії відвідував Київ, де зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо при цьому, що загалом, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на 16 березня, кількість біженців з України перевищила 3,169 мільйона людей. Зокрема, 1,916 мільйона українців виїхали до Польщі.