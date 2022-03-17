Як і яку роботу можна знайти за кордоном вимушеним переселенцям із України

Мільйони вимушених переселенців з України сьогодні успішно влаштувалися у різних європейських країнах. Тим, хто має заощадження, пощастило більше – вони мають можливість перечекати, поки закінчиться війна і повернутися до колишньої роботи в Україні. Тим, хто не має, пощастило менше – з перших днів у новій країні їм потрібно шукати роботу. Де, яку та за скільки – у матеріалі Delo.ua.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За даними ООН, з початку російського вторгнення в Україну з нашої країни вже виїхало за кордон понад 3 мільйони людей. Виїхали переважно до європейських країн - Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Молдови та Угорщини. Багато хто виїхав також до Німеччини, Іспанії, Великої Британії та Ірландії, але тих, хто на своєму шляху порятунку перетнув не один кордон, а 2, 3 або навіть 4 значно менше.

Більшість українців залишали охоплену війною країну поспіхом - маючи у валізі лише паспорти, комплект змінного одягу та їжу, щоб у дорозі мати нагоду перекусити. Але заощадження, що дозволяють певний час щодо безбідно існувати на чужині, були далеко не у всіх. Тому пошук роботи там, куди вдалося втекти від обстрілів та бомб, для українців стає особливо актуальним.

Delo.ua розповідає, куди слід звертатися за кордоном, щоб працевлаштуватися, з якими вакансіями та зарплатами доведеться мати справу та як конкурувати за робоче місце з місцевими жителями.

Без чого неможливий пошук роботи за кордоном

Податковий консультант Київського центру підтримки та розвитку бізнесу та генеральний директор Є.С.Консалтинг Олександра Томашевська разом із донькою з України виїхала 25 лютого. Виїхала спочатку до Словаччини, потім до Німеччини, а потім до Іспанії, де перебуває і зараз. Сьогодні вона збирає та публікує для тих, хто тільки збирається виїжджати з України, всю необхідну для інформації — які документи потрібно мати українським переселенцям у тій чи іншій країні, куди звернутися по приїзду, корисні адреси та лайфхаки, які дозволяють не збожеволіти через паніки.

За її словами, працевлаштування — далеко не перший пункт, яким цікавляться українці, які залишили рідну країну, рятуючись від жахів війни. Спочатку потрібно отримати статус temporary protection, адже тільки він дає право працювати в тій чи іншій європейській країні.

Але через те, що людина банально ще не вирішила, в якій країні вона хоче зупинитися, процес отримання цього статусу відкладається. Люди можуть тижнями жити у знайомих, друзів, волонтерів, отримувати від них їжу, ніде попередньо не реєструючись. Цих пір вони за законом будуть вважатися туристами без будь-яких прав.

За її словами, після цієї реєстрації переселенцю починають виплачувати допомогу, яка дозволяє йому якийсь час зводити кінці з кінцями. Наприклад, Німеччина та Бельгія після реєстрації як temporary protection щомісяця виплачують 300-400 євро. Однак без власної фінансової подушки безпеки українським переселенцям все одно доводиться шукати роботу. Але навіть з моменту отримання temporary protection реальне працевлаштування – реальна робота із реальною зарплатою, відбудеться не скоро.

Наприклад, спочатку все одно буде історія з адаптацією - необхідно закінчити мовні курси, адже без знання мови тієї країни, куди ви прибули, навіть на самому базовому рівні, вам не можете навіть подати резюме.

З тим, що без знання мови країни, куди ви прибули, вам складно буде знайти роботу, погоджується та HR-експерт, кар'єрний консультант Тетяна Пашкіна. Вона пояснює розраховувати на таку ж роботу, як була у вас в Україні, можна тільки тим людям, які володіють англійською. Але для деяких європейських країн його недостатньо. Тому, якщо у вас з мовами не дуже, краще орієнтуватися на вакансії простіше.

"Наприклад, Швейцарія. Там потрібна не тільки англійська, а й на вибір німецька, французька чи італійська. Якщо ви їх знаєте, можна влаштуватися на роботу, умовно, в міжнародне представництво якоїсь великої компанії. Але продавцем в австрійській глибинці без додаткового знання. мови працювати не вийде", - пояснює Пашкіна.

Проте навіть мовні курси не гарантують, що за тиждень після втечі з України ви зможете знайти роботу. За словами Олександри Томашевської, серед її численних знайомих, котрі вже виїхали з України, тих, хто вже працевлаштувався, поки що немає.

"До реального працевлаштування ще дуже далеко. Здебільшого, українські переселенці або намагаються зараз отримати якісь платежі від своїх українських роботодавців або українських клієнтів, або живуть на державну допомогу тієї країни, куди вони прибули. Або як ми живуть у своїх друзів, знайомих чи знайомих знайомих", - пояснює Томашевська.

І додає, що людям, у кого такої можливості немає, звичайно, доводиться шукати якісь вакансії буквально з перших днів після переїзду. Для них створюються групи в телеграмах або Whatsapp, де публікують вакансії. Частина вакансій у них пропонують роботу IT-фахівцям. А тим, хто від цієї професії далекий, доводиться задовольнятися простою роботою.

Тетяна Пашкіна також наголошує, що чекати на роботу одразу після прибуття до якоїсь європейської країни дещо наївно. Проте в центрах для біженців можна отримати консультацію про те, як працевлаштується офіційно і які документи для цього потрібні. Наприклад, навіть такі бюрократизовані країни як Австрія, Німеччина та Швейцарія запровадили спрощену процедуру при працевлаштуванні українців.

Які вакансії є в Європі та скільки за них готові платити переселенцям із України

За словами Пашкіної, вакансії для українців, які виїхали в соцмережах, активно публікують місцеві агенції з працевлаштування, наприклад, чеські або польські. А українські HR, які тимчасово залишилися без роботи, їм у цьому допомагають.

"Якщо ви представник креативних професій, можна дивитися вакансії на Happy Monday, але і "OLX Робота в Польщі" ніхто не скасовував", - розповідає Тетяна Пашкіна.

За її словами, українці після виїзду з України насамперед замислюються аж ніяк не про працевлаштування. Дехто вважає, що вимушена втеча скоро закінчиться, а значить, можна перечекати за допомогою своїх накопичень і після повернення в Україну повернутися до колишньої роботи.

За словами засновника компанії Performance Managment Сергія Сарояна, після переїзду в нову країну потрібно звертатися за роботою до агентств з працевлаштування. Вони координують людей про актуальні документи, які потрібні для вступу на роботу, а також актуальні вакансії. Наприклад, представники IT-індустрії оперативно перейнялися створенням інтернет-платформи з працевлаштування українців, які вимушено покинули Україну через війну. Тому знайти роботу зараз можна через найбільшу в Європі технологічну спільноту для мігрантів 2hearts та UA Talents.

"Єдине, про що можна домовлятися з роботодавцем – більш часта оплата праці, ніж раз на місяць. За рахунок цього пункту вартість робочої сили буде дешевшою, проте, об'єктивно, багато людей виїхали з країни не маючи значних грошових накопичень, тому можуть домовлятися про те, Щоб оплата проводилася щотижня, або кожні два тижні", - пояснює Сергій Сароян.

Директор Департаменту рекрутації агентства з працевлаштування Gremi Personal Ганна Джоболда розповіла Delo.ua, що у країни, які щойно приїхали до Польщі, мають шанс влаштуватися на роботу у сфері готельного та громадського харчування (HoReCa), опікунами за літніми людьми або інвалідами, медсестрами, касирами чи продавщицями. Особливо за умови, що вони досить швидко вивчать польську мову на комунікативному рівні.

"Більшість клієнтів Gremi Personal – керівники польських фабрик та заводів. Вони висловили готовність максимально адаптувати наявні вакансії для українських жінок, які рятуються від війни. Найбільше пропозицій стосуються виробничих та складських позицій у фармацевтичній, харчовій та логістичній галузях. Але не всі посади легко адаптувати. Насамперед це стосується важкої промисловості, де важливою є фізична сила", — пояснює Джоболта.

При цьому, за її словами, ще до війни з Росією відсутність досвіду та незнання польської мови не були бар'єрами для працевлаштування у Польщі, якщо йдеться про низькокваліфіковану працю. Але зараз на роботу на підприємствах харчової промисловості, електроніки чи логістичної галузі українці можуть влаштуватися, навіть не маючи спеціальних професійних навичок і без знання польського.

Але освоївши мову, мігранти можуть розраховувати на посади, що відповідають їхній реальній освіті та кваліфікації. Частина українських професіоналів зі знанням англійської мови можуть розраховувати на роботу в офісах міжнародних компаній у Польщі. Інші – або влаштуватися на низькокваліфіковану роботу, або почати вивчати польську мову на численних безкоштовних курсах для біженців та розраховувати на роботу за фахом у майбутньому.

Щодо розміру польських зарплат для переселенців з України, то вони, за словами Ганни Джоболти, нічим не відрізняються від того, що отримують поляки — жодної дискримінації зарплат для своїх громадян та приїжджих іноземців у тій самій Польщі немає.

"З січня мінімальна погодинна ставка зросла до 14.97 злотих на руки. У місяць за мінімальної оплати праці можна заробити 2500 злотих (17 тис.грн) . низькокваліфікованих працівників. А до кваліфікованих працівників можуть розраховувати на зарплату від 4 тис. злотих (27,5 тис.грн.) та вище", - розповіла Ганна Джоболта.

За її словами, у українців зараз варто придивитися до невеликих та менш відомих міст. Там більше ресурсів для допомоги біженцям, а також більше можливостей пошуку роботи. Великі польські виробничі підприємства розташовані в межах малих міст. І саме вони зараз пропонують більше вакансій для українських жінок без досвіду та знання польської мови та готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми.