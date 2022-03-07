Українські біженці 2022: як дістатися до кордону, де його перетнути, які документи потрібні, де жити за кордоном

Величезний потік українців на захід, який розпочався вранці 24 лютого, коли в українських містах завили перші сирени повітряної тривоги і почалася війна, розв'язана Росією проти України, збільшується з кожним днем. Кількість біженців з України до сусідніх країн вже перевищила 1,2 млн людей. Наскільки реально українським жінкам, дітям, людям похилого віку потрапити в безпечне місце на території країни чи виїхати до сусідніх країн? Чи правда, що перехід кордону спростили і де набути статусу «тимчасовий захист»? Чи варто стояти у пішій черзі по 10-12 годин на холоді? Delo.ua відповідає на головні питання біженців та дає посилання на корисні телеграм-канали та сайти для біженців

Дванадцять днів на території України триває війна, розв'язана Росією. Окупанти обстрілюють крилатими ракетами, «градами», «ураганами» та «смерчами» українські міста та села, руйнуючи житлові квартали, мости, дороги. Жертвами обстрілу вже стали понад тисячу мирних жителів. З початку війни загинув 351 мирний житель (включаючи 38 дітей), кількість поранених - 707 (71 дитина). Рятуючись від смертоносних ракет російських «визволителів», жінки, діти, люди похилого віку шукають притулок у Європі, у прикордонних Польщі, Румунії, Угорщині, Молдові, або їдуть далі – до Німеччини, Італії, Чехії та інших європейських країн.

За день кордон перетинають понад 120 тисяч людей та 14 тисяч автомобілів. Найбільше українських біженців прийняла Польща — близько 700 тисяч людей. Усього ж ЄС чекає близько 10 мільйонів українців, які рятуються від війни. На їхню підтримку Євросоюз виділив 500 млн євро.

Де і як набути нового статусу «тимчасовий захист»?

Громадянам України, які перетнули кордон 24 лютого (день початку війни) дозволено перебувати у країнах ЄС один рік. Це дозволяє статус "тимчасовий захист", директиву про який ухвалили в ЄС 3 березня. І термін перебування буде продовжено ще на два роки, якщо війна триватиме. Крім того, цей статус автоматично надає доступ до ринку праці, освіти та соціального захисту.

Тимчасовий захист – це загальноєвропейський інструмент для всіх українців (може відрізнятись від внутрішнього законодавства країн ЄС).

Але зараз статус «тимчасовий захист» українцям отримати не можна, оскільки ще розробляють механізми його дії. Зроблено це буде найближчим часом.

Те, що європейські країни працюють над цим, підтверджує сьогоднішня новина: влада Польщі розробила законопроект, який дозволить біженцям з України легально жити і працювати в Польщі до 18 місяців і цей період може бути продовжений до трьох років.

Деталі отримання «тимчасового захисту» на основі інформації, що є на сьогодні, пояснив юрист Сергій Талалаєв (дає безкоштовні онлайн-консультації біженцям).

Для оформлення тимчасового захисту при перетині кордону з ЄС достатньо: внутрішнього або закордонного паспорта; свідоцтва про народження дитини; міжнародного ветпаспорта на тварину з щепленням від сказу, якщо з дитиною йдуть родичі, потрібне доручення від батьків; ковід-документи не потрібні.

Заявку про тимчасовий захист (після того, як вона почне працювати), треба залишати на кордоні. Зробити це можна і після перетину кордону, звернувшись до прикордонної чи міграційної служби за місцем проживання.

Якщо кордон перетинають транзитом, то статус «тимчасового захисту» можна буде отримати на кордоні країни, в яку в'їжджають на місце проживання.

На одному з прикордонних пунктів пропуску.

З якими документами пропускають через кордон?

Через війну запроваджено спрощену перепустку, яка дозволяє пройти через кордон, навіть якщо немає документів, необхідних у мирний час).

В тому числі:

- якщо дорослий не має закордонного паспорта, достатньо пред'явити внутрішній паспорт громадянина України.

- якщо дитина не має закордонного паспорта, достатньо пред'явити свідоцтво про народження.

- якщо діти перетинають кордон без батьків, то родичам або знайомим, які їх супроводжують, необхідне доручення від батьків. Оскільки через війну нотаріуси не працюють, достатньо написаного від руки доручення з підписом одного з батьків.

- якщо паспорт прострочений, за кордон випустять (за кордоном продовжити термін його дії на п'ять років можна у посольстві та консульстві України).

Що замінить закордонний паспорт дитини у країнах ЄС?

Якщо виїхали з дитиною за свідоцтвом про народження, то у паспорти батьків або законних представників вклеюються фотографії дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація засвідчує їх особу та підтверджує громадянство України (відповідну постанову прийняв Кабмін України 28 лютого 2022 року). За кордоном зробити це можна в посольстві та консульстві України.

Безкоштовні юридичні онлайн-консультації надають у пунктах для біженців.

Юридична допомога Служба "Довіра" Державної прикордонної служби України: телефон гарячої лінії 0800218808 (безкоштовно). 1598 (для дзвінків з мобільного). +38(044)527-63-63 (дзвінки з-за кордону) Сайт "Допомога на кордоні"/Pomoc Granica Хто зараз перетинає або вже перетнув кордон, кому потрібна допомога. На сайті ви можете знайти важливу інформацію та послуги: Допомога з житлом та проживанням. Юридична допомога. Екстрені контакти. Центри підтримки біженців. Ресурси підтримки біженців. Пожертви. Сайт ТГ-канал Безкоштовні юридичні консультації для українців Group Сайт Юридична допомога для біженців від Сергія Талалаєва ФБ-сторінка База юристів, нотаріусів та перекладачів, які безкоштовно надають послуги біженцям у Польщі Перетин кордону чоловіками ТГ-канал Рецепційні центри на кордоні (центри допомоги для біженців) ТГ-канал Гаряча лінія Чопського прикордонного загону Тел: +38 067 181 42 67 Державна прикордонна служба України ФБ-сторінка Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон ФБ-сторінка Оперативні новини та оповіщення ТГ-канал Переселенець UA PL Тг-канал Безкоштовні юридичні консультації для біженців (Приховати)

Як дістатися до кордону?

Люди, що біжать від війни, змушені терміново, часто в паніці, вирішувати безліч питань, пов'язаних із евакуацією та міграцією. Перше, що доводиться вирішувати: як добиратися до прикордонних пунктів – на автомобілі чи потягом.

В той же бік - на захід - їдуть і ті, хто вибирається з місць, де йдуть бойові дії, у безпечніші Львів, Трускавц, Івано-Франківськ та містечка і села навколо (хоча там теж не спокійно: вечорами виють сирени повітряної тривоги та є комендантська година, але для мешканців півдня, півночі та сходу України, що пережили пекло ракетного обстрілу - це тихі місця).

Куди звертатися біженцям, які виїжджають до інших регіонів України FB-сторінка Державної служби з надзвичайних ситуацій. Чат-бот ДНС на WhatsApp (інформація, що постійно оновлюється) Центри допомоги біженцям Вінницька область – 067 773 45 38; Волинська область – 0332 77 82 11, 066 657 09 15; Дніпропетровська область - 097 881 78 66, 050 322 34 00; Донецька область – 050 347 90 70, 095 406 27 29; Закарпатська область – 096 284 33 68, 0312 42 80 29, 0312 42 80 30 (Ужгород); Івано-Франківська область – 0342 55 18 68, 068 376 77 62; Кіровоградська область – 0522 30 50 39, 0800 50 02 38 (облдержадміністрація); Львівська область – 032 254 60 15, 032 297 59 11 (Львів), 032 259 60 31 (облдержадміністрація); Одеська область – 094 945 45 02, 067 992 66 21, 048 793 46 03, 093 392 96 15, 098 615 57 01; Полтавська область – 0800 50 22 30 (облдержадміністрація), 066 846 47 59, 050 692 74 31; Рівненська область – 0800 50 00 78 (облдержадміністрація), 0362 40 01 00 (Рівне), 098 505 83 25; Тернопільська область – 096 337 38 70, 067 720 65 56; Хмельницька область – 067 380 17 21, 067 380 15 57, 067 380 28 08, 0382 76 45 79, 0382 76 47 00 (облдержадміністрація); Черкаська область – 068 621 80 29, 050 420 13 56, 0800 50 88 76 (облдержадміністрація); Чернівецька область – 095 153 62 98, 098 508 84 84. Гарячі телефони для біженців, які виїжджають до інших регіонів України (Приховати)

Якщо говорити про швидкість, то зараз, у воєнний час (на відміну від мирного), пріоритетним є потяг.

Всі автомобільні дороги на захід – це суцільна пробка: з Києва можна тягтися до Львова 50 годин, тому що на дорогах виставлені численні блок-пости, з 20.00 вечора настає комендантська година, багато часу займає заправити машину, оскільки введено ліміт 20 літрів. Для тих, хто евакуюється з міст, звідки потяги вже не ходять і якщо вивозять людей з інвалідністю, грудних дітей або «зоопарк» з кішок і собак, вибору немає - автомобіль.

Але тоді треба бути готовим провести в дорозі кілька діб та попередньо знайти, де зупинитися на ночівлю.

«Прихисток» (ночівля або відпочинок під час дороги територією України) Сайт чат-бот "Прихисти Українців" @shelter_for_ukrainians_bot Корисні телеграм-канали: SafeHomeUA, Добрі сусіди, Закарпаття допомагає, WinWin. Realty, ДОПОМОГА Закарпаття, Допомагаємо виїхати, Вінниця. Прихисток біженців, UAhelpinfo Транспорт. Житло База інформації: інформації %90%D0 %9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2_%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%9B%D0%9E.pdf Де зупинитися на ночівлю? (Приховати)

Інформацію, де можна зупинитися переночувати, можна знайти у телеграм-каналах, які ведуть волонтери.

Інформацію, де можна зупинитися переночувати, можна знайти у телеграм-каналах, які ведуть волонтери. Там можна залишити свій запит та знайти машину. Частину водіїв вивозять людей на волонтерських засадах. Є телеграм-канали, де публікують оголошення про платні поїздки. Вартість - як домовишся. Люди, які рятують своїх близьких з-під обстрілів, готові платити багато.

Ситуація на дорогах змінюється щоденно. Так, сьогодні вранці, 7 березня, закрито дороги у бік кордону з Молдовою: проїзд автотранспорту з боку Одеси через Затоку, Білгород-Дністровський.

Як дістатися до західного кордону потягом

Один із плюсів евакуації машиною - можна взяти крім тривожної валізи сумку або більшу валізу. Це не вдасться тим, хто вирішив їхати ближче до західного кордону на евакуаційних потягах (а ними стали всі пасажирські потяги з вокзалів українських міст).

Ці поїзди беруть штурмом, тому що охочих поїхати дуже багато. І тим, хто взяв із собою велику валізу, часто доводиться залишати її проводжаючим, а то й кидати на пероні.

Хоча Укрзалізниця і закликає дотримуватися правила «спочатку жінки, діти, старі», паніка бере своє. Тиснява при посадці на потяг серйозна. Люди набиваються у вагони щільно, зокрема, займають туалет. Їдуть стоячи. У деяких виходить потрапити в потяг з третього-четвертого разу.

Київський залізничний вокзал. Фото: УЗ. Тетяна Довгань

Де дізнатися про розклад поїздів на Західну Україну

Дізнатися про розклад евакуаційних поїздів на Західну Україну можна за добу до відправлення. Воно вивішується на фб-сторінці Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia .

Там же публікується актуальна карта вокзалів, що працюють.

У Києві потяги відправляються не лише з Центрального вокзалу, а й зі станції Дарниця, тому мешканцям Лівого берега розумніше сідати там.

Очікуючи потяг на Західну Україну. Березень 2022. Фото: УЗ

Як дістатися до кордону з вокзалу у Львові

На вокзалі у Львові є волонтери, які підказують, як дістатися пунктів пропуску на кордоні.

Перший спосіб виїхати до пропускних пунктів: з вокзалу у Львові ходять електрички до Польщі. Наприклад, 5 березня туди можна було поїхати безпосередньо на 14 поїздах (10 - зі Львова до станцій Пшемисль, Хелм, Хрубешів, один - з Києва до Варшави (через станцію Хелм) та два - із Запоріжжя до станції Хелм.

Розклад електричок у Польщу можна побачити за добу до відправлення на сайт УЗ та на сторінці на фб-сторінці Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia .

На електрички великі черги. Очевидці кажуть, що треба готуватися простояти годин шість і більше.

Ті, хто перетнув польський кордон електричкою, попереджають (це стосується електричок у всіх напрямках): «Скажу власну думку: електричка Львів-Пшемисл дуже складна. У вагонах душно, люди їхали стоячи, туалету нема. Раджу обирати на крайній випадок…», - написала у ФБ Ніна Міщенко.

Другий спосіб дістатися до пропускних пунктів на кордоні: на автобусах, бусиках та автомобілях.

Волонтери на привокзальній площі допоможуть знайти потрібний автобус, який підвозить максимально близько до КПП тих, хто вирішив перетнути кордон пішки. Це безкоштовні автобуси.

Є волонтери, які безкоштовно везуть і через кордон (тут варто враховувати, що в автомобільній черзі простояти доведеться набагато довше, ніж у пішій).

Можна знайти платний варіант поїздки до кордону: машину або автобус.

Є платні бусики до пішохідної смуги - близько 150–200 грн. На автовокзалі є платні автобуси, які перевозять через кордон за 500-1500 грн з особи.

Якщо людей до кордону везе машиною чоловік-родич (18-60 років), багато хто боїться, чи пропустять машину через КПП на українських дорогах. З цим проблем не буде, але слід пам'ятати, проїхати треба встигнути до комендантської години.

На який кордон їхати?

Всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Нині там сотні, а на деяких – тисячі людей: жінки з дітьми, інваліди, люди похилого віку. Машин не менше - сотні, а десь і тисячі.

Зараз на деяких пунктах накопичується до 3000-5000 осіб.

Час у черзі на перехід кордону може зайняти до 9-12 годин на пішому переході (у черзі може стояти 300-500 осіб) та до 20-30 годин - якщо на машині (у черзі може стояти і 250-500 машин та 1000-4000).

Тим, хто переходить кордон пішки, слід враховувати, що доведеться довго стояти на холоді.

Перевезення від українсько-польського кордону до Литви (Клайпеда, Вільнюс, Каунас) . За потреби робимо трансфери прямо з українських міст, якщо немає можливості виїхати. Тел: +37061613777 (Аусті, дзвінки, месенджери), +370 610 25085 (Діана), +380502049951, +370 (608) 37658 (Наташа, телеграм) Дороги (допомога в Україні та Європі) Тг-канал Тг-канал Перевезення від кордону до Польщі Тг-канал Тг-канал Тг-канал Тг-канал З усіх питань писати - @vagner Допомагаємо виїхати Тг-канал Досвід Тг-канал Досвід людей на кордонах та залізничних вокзалах Тг-канал 🇺🇦 КОРДОНИ (оновлюємо щогодини) Тг-канал Ukraine_help_24 Тг-канал Допомога Українцям Тг-канал Foreigners Ukraine Help 24 Тг-канал Джерела турботи Тг-канал "Гаряча лінія" Асоціації Українських Організацій в Естонії Допомога у Естонії (від уряду країни). Перевезення від кордону, тимчасове безкоштовне житло, пошук роботи, влаштування дітей у садочки та школи, медичні питання. Тел: +372 5350 0595 (дзвінок, Viber, Telegram), +372 5350 0208 (дзвінок, Viber, Telegram), +372 5350 0609 (дзвінок, Viber, Telegram), +372 5420 0809 (дзвінок, Vi E-mail: [email protected] Потяги до Німеччини та у Німеччині Сайт Тг-канал Допомога українцям у Німеччині Тг-канал

Волонтери Берліна – приймають біженців ТГ-канал Список локальних груп по містах (Німеччина) ТГ-канал Victor BERLIN ТГ-канал Допомога з тваринами (волонтери) ТГ-канал Корисні тг-канали, сайти, телефони: як поїхати? де шукати житло? (Приховати)

Де дізнатися скільки людей чи машин у черзі на кордоні?

Про завантаженість пропускних пунктів кожні три години публікують інформацію на фіб-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, щоб люди могли самі обирати найменш заповнені пункти пропуску.

Цю інформацію відразу ж постять ТГ-канали допомоги біженцям і численні чати, які створюються для обміну досвідом перетину кордону (Переселенець, Кордон).

Один з якісних інформативних ресурсів для тих, хто виїжджає через кордон із Польщею і має намір там зупинитися – сайт Наша Польща (© NASHAPolsha).

Пропускних пунктів на польському кордоні більше - їх вісім: Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава Руська, Грушів, Смільниця, Краківець, Шегіні.

На румунському кордоні три пропускні пункти : Дякове (немає пішого перхода), Солотвине та Порубне.

Через кордон зі Словаччиною теж три митниці: Малий Березний, Ужгород, М. Селменці. Тут накопичується до 1000 машин.

Через кордон із Угорщиною - п'ять пропускних пунктів: Тиса, Дзвінкове, Косине, Лужанка, Вилок. На автомобільних переходах кілька сотень машин.

Кордон з Молдовою можна перейти через чотири митниці: Мамалига, Кельменці, Росошани, Сокиряни. Раніше на цих пунктах пішохідних переходів не було, наразі відкрили.

Але через деякі пропускні пункти піші переходи, як і раніше, не дозволені.

Прикордонна служба звертає увагу, що більшість обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці. Для більш швидкого перетину кордону можна скористатися пунктами перетину, які менш завантажені: це насамперед пункти на кордоні з Угорщиною, а також з Румунією, Словаччиною та Молдовою.

Світлана Фесенко поділилася досвідом своїх рідних, які їхали на Інтерсіті до Чопа, який виїхав з Києва опівдні: Потяг битком, люди похилого віку їхали стоячи, місцем ніхто не поступається, навіть вагітним жінкам - з боєм. Потяг їде довго. Постійно стояли. У Львові одразу сіли на потяг Львів-Ужгород. За розкладом поїзд іде о 21.00, за фактом пішов о 12-й ночі. Потяг зупиняється у Мукачеві, звідки можна доїхати спецавтобусом до Лужанки. Наші родичі вийшли у Чопі. Можна їхати далі до Ужгорода, там на пропускному пункті також є піший перехід. У Чопі були близько 4-ї ранку, звідти 8 разів на день ходить електричка до найближчого міста в Угорщині - Захонь. В Угорщині були вже за три години після приїзду в Чоп. Звідти можна їхати далі поїздом до Будапешту і далі по всій Європі. З Чопа щодня о 16 годині їде безкоштовний поїзд через Словаччину до Чехії через Остраву, Оломоуц до Праги. Досвід перходу кордону із Угорщиною. Світлана Фесенко, Київ (Приховати)

Олена Саприкіна, 35 років, Харків: Я з мамою, сестрою, двома підлітками-дітьми подруг і двома кішками перейшла кордон з Румунією пішки. Із Харкова до переходу до пункту Порубне довіз родич. Перехід кордону зайняв 1,5 години: взагалі там треба йти пішки 10 км, але нам пощастило - підвіз місцевий житель-волонтер. Сам кордон перейшли швидко, разом із чергою це зайняло 30 хвилин. Тварин без документів пропустили, навіть не питали хто там у коробці. Підлітків без нотаріально засвідчених довіреностей пропустили. Потім поїхали автобусом у місто Тімішоара, а звідти - в Кельн до родичів.

Досвід переходу кордону із Румунією. Олена Саприкіна, Харків (Приховати)

Якихось постійних таймінгів переходу немає, на тому самому пункті ситуація одного дня може помітно відрізнятися від того, що там буде наступного дня.

Марина Шаповар, Одеса: Сіли на залізничному вокзалі Одеси на маршрутку до Рені. Їхали 7,5 години замість 4-х. У Рені нас знайомий відвіз одразу на кордон. Перейшли швидко, тому що наймолодшому 4 місяці (я сама пройшла вперед і попросила пропустити). На кордоні випустили чоловіка як багатодітного. Після перепустки в Молдові треба було пройти пішки 8 км. Але там є волонтери, які спочатку нагодували нас гарячим пловом, напоїли чаєм. І там був водій, який нас та ще кілька сімей підвіз до румунського кордону безкоштовно. На нас чекали у Румунії родичі. У Румунії теж є волонтери, дали дітям фрукти, памперси спочатку, воду. Досвід перетину кордону з Молдовою. Марина Шаповар, Одеса (Приховати)

Дарья Гладских, 30 років, Київ: Переходила кордон із чотиримісячною дитиною: «Ми з чоловіком миттєво зібралися і поїхали з малюком із Києва, щойно почули перші вибухи. Його компанія ще в середині лютого повідомила, що якщо почнеться війна, евакуює співробітників на Західну Україну. Там прожили сім днів, а в ніч із четверга на п'ятницю, коли російські військові обстріляли Запорізьку атомну станцію, вирішили, що мені з сином краще перебратися до Польщі до друзів. Переходила кордон у Шегині, оскільки він найбільший, отже, і черга рухається швидше. Мене попередили, що у пішій черзі там стоятиме 9-12 годин. Але мене пропустили без черги. І ще пощастило: не довелося йти пішки до пункту пропуску, а це 14 км - підвіз дід-волонтер. Хоча я була готова йти хоч скільки, аби подалі від війни. Зараз ми із сином у безпеці, у Кракові, де місяць можемо пожити безкоштовно на квартирі у знайомих, доки не вирішу, що робити далі.

Досвід переходу кордону із Польщею. Дар'я Гладських, Київ (Приховати)

На пропускних пунктах, де люди стоять годинами на холоді, є гарячий чай та їжа. Після переходу кордону теж зустрічають із їжею, чаєм, пледами для дітей. У волонтерів можна попросити сім-карту із безкоштовним зв'язком та дізнатися, як дістатися до потрібного міста на безкоштовних автобусах чи електричках.

Тим, хто не знає, де зупинитися, волонтери допомагають з безкоштовною ночівлею (як правило це великі приміщення зі спальними місцями) та з пошуком житла надалі.

Корисні тг-канали, сайти: де шукати житло Корисні тг-канали, сайти: де шукати житло (Приховати)

Шукати житло самим можна у ТГ-каналах та чатах. Наприклад, на ТГ-каналі «Переселенець» таке: «Польща, Познань. Передмістя. До 3 місяців безкоштовно. Є 50 місць для поселення жінок з дітьми та без. Кімнати 2, 3, 4-місні. Постільне й посуд є. З харчуванням та наглядом за дітьми при необхідності. Можливість працювати недалеко, пакування продуктів».

У кожній країні на вокзалах міст, куди прибувають біженці, створено пункти, де працюють волонтери, які вирішують різні завдання: юридична консультація, поселення, забезпечення необхідними речами та медикаментами.

Оскільки потік біженців величезний, знайти житло у Кракові, і Варшаві стає дедалі більш проблематичним. Тому багато хто їде з Польщі до Німеччини, Чехії, Австрії, Литви. Деякі вирішують їхати до країн, де поки що потік мінімальний - Ірландія, Швейцарія, Чеська Республіка, Франція.

Скрізь на кордонах українських біженців пропускають за спрощеною системою.